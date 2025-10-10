ºC   ºC
Sexta, 10 de Outubro de 2025

ESPORTES

Assunção supera Rio e Niterói e vai sediar Pan-Americanos de 2031

Por ESPORTES JB
Publicado em 10/10/2025 às 13:23

Alterado em 10/10/2025 às 16:15

Assunção Foto: reprodução

A cidade de Assunção (Paraguai) foi escolhida como sede da edição de 2031 dos Jogos Pan-Americanos. A candidatura paraguaia superou a proposta conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói em votação realizada nesta sexta-feira (10) durante a Assembleia Geral da Panam Sports (entidade máxima do esporte olímpico nas Américas) realizada em Santiago (Chile).

Esta será a primeira vez na história que uma localidade do Paraguai recebe uma edição dos Pan-Americanos. Na votação, a capital paraguaia recebeu 28 votos, enquanto a candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói recebeu 24 apoios.

O Brasil tentava sediar uma edição de Pan-Americano pela terceira vez na história, pois anteriormente o país já havia recebido o megaevento esportivo no ano de 1963, na cidade de São Paulo, e em 2007, no Rio de Janeiro. (com Agência Brasil)

