Assunção supera Rio e Niterói e vai sediar Pan-Americanos de 2031

Publicado em 10/10/2025 às 13:23

Alterado em 10/10/2025 às 16:15

A cidade de Assunção (Paraguai) foi escolhida como sede da edição de 2031 dos Jogos Pan-Americanos. A candidatura paraguaia superou a proposta conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói em votação realizada nesta sexta-feira (10) durante a Assembleia Geral da Panam Sports (entidade máxima do esporte olímpico nas Américas) realizada em Santiago (Chile).

¡OFICIAL! ASUNCIÓN SERÁ SEDE DE LOS XXI JUEGOS PANAMERICANOS 2031.



Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental.



Su proyecto incluye la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico.

¡Felicitaciones a todo pic.twitter.com/kh3bcSKPS1 Panam Sports (@PanamSports) October 10, 2025

Esta será a primeira vez na história que uma localidade do Paraguai recebe uma edição dos Pan-Americanos. Na votação, a capital paraguaia recebeu 28 votos, enquanto a candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói recebeu 24 apoios.



O Brasil tentava sediar uma edição de Pan-Americano pela terceira vez na história, pois anteriormente o país já havia recebido o megaevento esportivo no ano de 1963, na cidade de São Paulo, e em 2007, no Rio de Janeiro. (com Agência Brasil)