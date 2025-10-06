ESPORTES
Flamengo, com menos dois em campo, perde para o Bahia na Arena Fonte Nova e deixa a liderança do Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 05/10/2025 às 20:48
Alterado em 06/10/2025 às 07:59
Por Rômulo Paranhos - Atuando fora de casa e com um homem a menos desde o início, o Flamengo acabou perdendo para o Bahia por 1 a 0 e terminou a 27ª rodada do Brasileirão na segunda colocação. Agora, o Rubro-Negro só volta a jogar no dia 15 de outubro, quando terá pela frente o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos.
Com a derrota, o Mais Querido caiu para a segunda posição do campeonato, mas tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, que assumiu a liderança por ter uma vitória a mais. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentam no Maracanã, pela 29ª rodada.
O jogo
Com os dois times precisando da vitória, as equipes começaram a partida buscando o ataque. Na primeira boa chegada do Flamengo, Jorginho achou ótimo passe para Emerson Royal, que invadiu a área e tocou para Pedro. Na hora de finalizar, David Duarte bloqueou o chute, a bola voltou no camisa 9 e saiu pela linha de fundo.
O time rubro-negro ficou com um a menos aos 12’. Danilo levantou demais o pé em dividida com Tiago e o árbitro deu o cartão vermelho para o zagueiro. Imediatamente, o técnico Filipe Luís tirou Pedro e colocou Cleiton em campo. Com um homem a mais, o Bahia ficava mais tempo com a posse de bola e trocava passes no campo ofensivo.
Na reta final, o Flamengo conseguiu acalmar o jogo e ficar mais com a posse de bola. Aos 42’, o Arrascaeta deu ótimo passe pelo alto nas costas de David Duarte e deixou Lino cara a cara com o goleiro. O atacante bateu para o gol e Ronaldo defendeu. No lance seguinte, o Bahia abriu o placar com Willian José, que ficou com a sobra dentro da área e bateu cruzado no canto: 1 a 0. Os donos da casa foram para o intervalo com a vitória parcial.
O Mais Querido voltou com três substituições para o segundo tempo. Saíram De La Cruz, Carrascal e Samuel Lino para as entradas de Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, respectivamente. Com as mudanças, Luiz Araújo passou a exercer a função de volante ao lado de Jorginho. Aos 19’, o Bahia chegou a ampliar o marcador, mas o VAR assinalou impedimento de Michel Araújo.
Numa boa trama do ataque rubro-negro, Plata lançou Royal dentro da área e cruzou para o meio. A zaga do Bahia afastou, a sobra ficou com Luiz Araújo, que arriscou o chute de fora da área e a bola passou rente à trave. No lance seguinte, Wallace Yan acertou o braço no rosto de Gilberto, levou o segundo amarelo e também foi expulso, prejudicando a equipe rubro-negra que ficou com dois a menos na reta final.
Aos 43’, Luiz Araújo cobrou falta na área, Léo Ortiz desviou de carrinho e Ronaldo fez a defesa. Por pouco não saiu o empate. O Flamengo buscou o empate até o último minuto, mas acabou sendo derrotado.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Cleiton).
Técnico: Filipe Luís.
Bahia
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José (Cauly).
Técnico: Rogério Ceni.
Ficha técnica:
Bahia 1x0 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 27ª Rodada
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador-BA
Data e horário: 05/10/2025 às 18h30
Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Cartões amarelos: De La Cruz (FLA), Willian José (BAH), Gilberto (BAH), Wallace Yan (FLA) e Kayky (BAH)
Cartões vermelhos: Danilo (FLA) e Wallace Yan (FLA)
Gol: Willian José (44’1ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)