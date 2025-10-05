ESPORTES
Botafogo joga mal, é prejudicado pela arbitragem, perde do Internacional e pode sair do G-4
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 04/10/2025 às 20:25
Alterado em 05/10/2025 às 11:01
Numa noite para esquecer, o Botafogo foi superado pelo Internacional, então a pior campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0 neste sábado (4), no Beira-Rio, na abertura da 27ª rodada. Com o resultado, o Glorioso pode deixar o G-4, caso o Mirassol pontue mais tarde contra o Corinthians em Itaquera.
O Glorioso jogou mal em Porto Alegre, foi prejudicado pela arbitragem – que não marcou um pênalti e deixou de expulsar Mercado no primeiro tempo – e atrapalhado pelo gramado encharcado por conta da chuva forte que caiu na etapa inicial. Foi a quinta partida consecutiva fora de casa que o Botafogo, que vinha sendo um excelente visitante, não conseguiu vencer na temporada.
O jogo
Minutos antes da bola rolar, um temporal caiu sobre o Beira-Rio e deixou o gramado muito encharcado. A situação acabou beneficiando o Internacional. O Botafogo até não jogava mal, mas o time da casa levava a melhor nos duelos. E o Glorioso saiu atrás numa falha de Léo Linck. Aos nove minutos, em jogada pelo lado direito, Aguirre jogou rasteiro para a área, o goleiro alvinegro deu um tapa para frente e Alan Patrick aproveitou o presente e fez 1 a 0.
Além do gramado empoçado, o Botafogo também foi atrapalhado – mais uma vez – pela arbitragem. Aos 18 minutos, numa cobrança de escanteio, Mercado deu uma cotovelada no rosto de Santi Rodríguez, mas nem o árbitro marcou falta, tampouco o VAR Rodrigo Guarizo recomendou revisão. Logo em seguida, o Internacional quase fez o segundo, com Aguirre chutando forte na trave após inversão de jogada feita por Carbonero.
Aos 29 minutos, outro lance em que o Botafogo foi prejudicado. Arthur Cabral foi abraçado na área por Mercado, não conseguindo chegar na bola rebatida pelo goleiro Anthoni, mas novamente juiz e VAR nada marcaram. Aí, na sequência, o Inter chegou novamente com perigo, nas bolas paradas. Após escanteio da esquerda, Vitão cabeceou na trave, aos 30. Depois, do outro lado, novo escanteio e Vitão cabeceou livre para uma grande defesa de Léo Linck.
Davide Ancelotti mudou o time no segundo tempo, apostando num esquema com três zagueiros – Newton fez a função – e dois centroavantes. Só que não adiantou e, com cinco minutos, o Internacional fez 2 a 0: Carbonero enfiou entre os dois zagueiros, Vitinho avançou e tocou na saída do goleiro Léo Linck, dobrando a vantagem colorada.
O Internacional, então tratou de esfriar o jogo e fazer o relógio passar, usando todos os expedientes para isso. O Botafogo foi para o ataque, mas só teve duas chances reais de gol: aos 19, Savarino enfiou, Arthur Cabral saiu na frente e finalizou, mas o goleiro Anthoni conseguiu bloquear; e nos acréscimos, com Mateo Ponte finalizando por cima. Nada funcionou no Alvinegro na noite chuvosa de Porto Alegre.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 2 X 0 BOTAFOGO
Estádio: Beira-Rio
Data-Hora: 4/10/2025 – 18h30
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)
Renda e público: R$ 261.861,50 / 18.827 pagantes / 20.805 presentes
Cartões amarelos: Aguirre e Bernabei (INT); Newton e Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Alan Patrick 9’/1ºT (1-0) e Vitinho 5’/2ºT (2-0)
INTERNACIONAL: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel 16’/2ºT); Aguirre, Thiago Maia (Óscar Romero 28’/2ºT), Bruno Henrique (Ronaldo 22’/2ºT), Alan Patrick e Bernabei; Vitinho (Bruno Gomes 28’/2ºT) e Carbonero (Borré 22’/2ºT) – Técnico: Ramón Díaz.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia (Mateo Ponte – Intervalo), Alexander Barboza e David Ricardo; Newton (Allan 31’/2ºT), Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez (Matheus Martins 31’/2ºT), Arthur Cabral (Mastriani 37’/2ºT) e Jeffinho (Chris Ramos – Intervalo) – Técnico: Davide Ancelotti.