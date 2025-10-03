ESPORTES
Em duelo pelo topo da tabela, Flamengo e Cruzeiro empatam sem gols no Maracanã
Publicado em 02/10/2025 às 22:35
Alterado em 03/10/2025 às 08:10
Por Rômulo Paranhos - Em confronto muito equilibrado pela 26ª rodada do Brasileirão, o Flamengo e Cruzeiro empataram por 0 a 0, na noite desta quinta-feira (2), no Maracanã. Apesar da igualdade, o Rubro-Negro segue na liderança do campeonato com 55 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado.
O jogo
Como é costume quando joga no Maracanã, o Flamengo começou a partida trabalhando a bola no campo ofensivo, trocando passes para tentar abrir a defesa do Cruzeiro. Aos cinco minutos, a primeira chance foi criada pelo ataque rubro-negro. Jorginho cruza na segunda trave para Samuel Lino, que escorou de cabeça para a pequena área. Arrascaeta tentou completar de carrinho, mas não alcançou.
Passado os primeiros minutos, o Cruzeiro saiu um pouco de trás e passou a tentar descer para o ataque. Porém, o jogo era picotado por conta de faltas cometidas por ambos os times. Tanto é que, com apenas 20 minutos de bola rolando, o árbitro já tinha dado quatro cartões amarelos, dois para cada lado.
Aos 25’, Arrascaeta levantou na área e Varela resvalou na segunda trave. A bola bateu em Kaiki Bruno e saiu em escanteio. Carrascal cobrou na área para Arrascaeta cabecear tirando tinta da trave esquerda de Cássio. Na reta final, o Cruzeiro cresceu na partida e criou chances para abrir o placar. Rossi fez duas defesas importante para impedir o gol adversário.
No último lance, a bola foi lançada na área do Cruzeiro e a defesa afastou. Os jogadores rubro-negros reclamaram de um toque de mão, mas o árbitro mandou seguir e apitou o fim da primeira etapa.
O Flamengo voltou para o segundo tempo inteiro no campo de ataque pressionando o Cruzeiro. Logo aos três minutos, Carrascal cruzou na área para Samuel Lino cabecear firme, mas Cássio conseguiu defender. O jogo ficou mais aberto, com as duas equipes buscando o ataque.
Pouco depois dos 15’, Bruno Henrique entrou no lugar de Lino. Na sequência, Carrascal arrancou com a bola, tabelou com Plata e apareceu na área para completar. Cássio consegue se antecipar e evita o chute. Aos 26’, o Fla teve duas chances seguidas. Plata recebeu bom passe e parou no goleiro. Em seguida, Bruno Henrique ganha a dividida no alto, mas a bola foi pra fora.
Na reta final, William fez falta dura em Bruno Henrique, tomou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Cruzeiro com um a menos. Com seis minutos de acréscimos e um homem a mais, o time rubro-negro se lançou todo para o ataque, mas não conseguiu marcar o gol da vitória. Com isso, a partida terminou empatada no Maracanã.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Pedro); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Plata.
Técnico: Filipe Luís.
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique (Eduardo), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Kauã Moraes); Kaio Jorge (Gabi).
Técnico: Leonardo Jardim.
Ficha técnica
Flamengo 0x0 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro | 26ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 02/10/2025 às 20h30
Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)
Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA), Carrascal (FLA), Kaiki Bruno (CRU), Lucas Romero (CRU), William (CRU), Kaio Jorge (CRU), Léo Pereira (FLA), Fabrício Bruno (CRU) e Gabi (CRU)
Cartão vermelho: William (CRU). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)