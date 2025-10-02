Botafogo vence Bahia no estádio Nilton Santos e, enfim, entra no G-4 do Brasileirão

...

Publicado em 01/10/2025 às 23:28

Alterado em 02/10/2025 às 08:58

Enfim! Em uma partida difícil, o Botafogo derrotou o Bahia por 2 a 1 depois de mais de dois anos de jejum nesta quarta-feira (1º), no Estádio Nilton Santos, e finalmente entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Santi Rodríguez e Jeffinho fizeram os gols do Glorioso, com Rodrigo Nestor descontando.

O Fogão contou com o tropeço mais cedo do Mirassol, que apenas empatou com o Red Bull Bragantino no Estádio Maião e parou nos 43 pontos, ficando atrás do Botafogo por ter menos vitórias. O Bahia ficou com 40, na sexta colocação.

O jogo

Botafogo e Bahia começaram se estudando muito, e o jogo, apesar de brigado, não empolgava. Porém, aos poucos, o Glorioso foi ganhando terreno, apostando nas jogadas pelo lado direito. Aos 25 minutos, a primeira grande oportunidade: Marlon Freitas achou Vitinho, que tentou o cruzamento, a bola desviou, Ronaldo defendeu, e na sobra Cuiabano encheu o pé, para uma defesaça do goleiro tricolor.

No minuto seguinte, o Botafogo conseguiu o gol de uma forma parecida. Marlon Freitas deu boa enfiada para Vitinho, que rolou para trás para Santi Rodríguez finalizar no canto oposto, a bola bateu na trave e entrou: 1 a 0. O capitão estava inspirado e, aos 33, deu um lindo lançamento, Vitinho chegou na diagonal, dominou no peito e, na hora de marcar, acabou batendo de canhota para fora, desperdiçando uma ótima chance.

O Glorioso teve outra oportunidade aos 41, com Savarino cobrando falta rasteiro para a defesa tranquila de Ronaldo. O jogo estava para o Botafogo, mas o Bahia quase empatou no fim do primeiro tempo: Rezende conseguiu o passe em profundiade, Zé Guilherme apareceu livre nas costas de Vitinho e finalizou na trave – ainda bem!

O segundo tempo começou e, com ele, o Botafogo fez 2 a 0. Savarino fez o cruzamento do lado direito, Cuiabano finalizou de primeira do lado oposto e Jeffinho completou quase dentro da pequena área, mostrando muito oportunismo, aos 21 segundos. Foi o primeiro gol do atacante, que voltou a ser titular e tem tido uma temporada muito atrapalhada por lesões.

O jogo estava para o Botafogo, mas o Bahia conseguiu voltar para a disputa num golpe de sorte. Aos nove minutos, Rodrigo Nestor cobrou falta, a bola desviou no ombro de Kaio Pantaleão e matou o goleiro Léo Linck: 2 a 1. Porém, logo depois, Sanabria simulou um pênalti, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Glorioso em vantagem numérica e a tarefa dos visitantes ainda mais ingrata.

Com 11 contra 10, o Botafogo controlou mais o jogo. O Bahia só assustou aos 27, numa falta lateral cobrada por Nestor que Linck espalmou por cima. O Glorioso respondeu: Arthur Cabral quase fez de cabeça, e depois Kaio Pantaleão chegou a balançar as redes, mas estava impedido. Nos minutos finais, o Fogão teve desperdiçou alguns contra-ataques, cometeu alguns erros desnecessários, mas conseguiu segurar a vitória.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 BAHIA

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 1/10/2025 – 21h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Renda e público: R$ 303.460,00 / 7.461 pagantes / 8.059 presentes

Cartões amarelos: Cuiabano, Davide Ancelotti, Alexander Barboza, Allan e David Ricardo (BOT); Santi Arias, Sanabria, Luciano Juba, Rodrigo Nestor e Gabriel Xavier (BAH)

Cartões vermelhos: Sanabria 13’/2ºT (BAH)

Gols: Santi Rodríguez 26’/1ºT (1-0), Jeffinho 21″/2ºT (2-0), Rodrigo Nestor 9’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte 29’/2ºT), Kaio Pantaleão (Gabriel Bahia 35’/2ºT), Alexander Barboza e Cuiabano (David Ricardo 19’/2ºT); Marlon Freitas, Newton (Allan 35’/2ºT) e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho (Artur 29’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.

BAHIA: Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (Michel Araújo 9’/2ºT) e Luciano Juba (Zé Guilherme 19’/1ºT); Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor – Intervalo); Kayky (Tiago – Intervalo), Willian José (Ademir 19’/2ºT) e Sanabria – Técnico: Rogério Ceni.