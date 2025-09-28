ESPORTES
Fluminense vence o Botafogo pelo Brasileiro na estreia de Luis Zubeldía
Por ESPORTES JB
Publicado em 28/09/2025 às 18:09
Alterado em 28/09/2025 às 21:32
Na estreia do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Germán Cano e Lima marcaram os gols da vitória do Tricolor, que chega a 34 pontos na tabela de classificação.
PRIMEIRO TEMPO
A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio, com as duas equipes dividindo a posse de bola, mas sem conseguir criar uma grande quantidade de chances. A primeira oportunidade do Fluminense surgiu aos cinco minutos, quando Kevin Serna cortou a marcação, chutou e foi bloqueado pela zaga. Na sequência do lance, a bola sobrou para Samuel Xavier, que mandou para fora.
Depois de algumas investidas próximas à área do adversário, o Tricolor chegou ao gol. Aos 32 minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules, invadiu a área e tentou passe para Germán Cano. A zaga afastou mal e a bola sobrou para o camisa 14 cabecear e abrir o placar no Maracanã. Antes do intervalo, aos 44, Cano recebeu cruzamento de Acosta e cabeceou para defesa do goleiro.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense voltou do intervalo com ímpeto ofensivo, achando espaços no ataque e levando perigo ao Botafogo. Aos quatro minutos, Martinelli recuperou a bola, Kevin Serna chutou colocado e forçou o goleiro adversário a fazer grande defesa para evitar o segundo gol do Fluminense.
Durante toda a segunda etapa, o Fluminense se manteve sólido defensivamente, não ofereceu chances de perigo ao Botafogo e continuou no ataque para selar a vitória. Aos 38 minutos, Martinelli recebeu de Serna e chutou para fora. Aos 43, Lima recebeu grande passe de Martinelli, invadiu a área, cortou a marcação e chutou no canto do goleiro para garantir os três pontos ao Tricolor.
BOTAFOGO
Com um futebol pobre e lento, a despeito dos dez desfalques, o Botafogo desperdiçou mais uma chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Glorioso segue na quinta posição, com 40 pontos, atrás do Mirassol, que tem 42 e um jogo a menos.
O resultado interrompe uma sequência de oito vitória seguidas sobre o Fluminense, que estava em crise e com um técnico estreante com apenas duas sessões de treino com os jogadores. O Glorioso parece que perdeu aquela mentalidade vencedora… E quarta-feira já tem duelo decisivo com o Bahia, que também tem 40 pontos, no Nilton Santos.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 24ª rodada
28/09/2025, 16h - Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Kevin Serna e Germán Cano (Eve). Técnico: Luis Zubeldía.
Botafogo (0)
Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Gabriel, David Ricardo e Marçal (Matheus Martins); Newton, Marlon Freitas e Santi Rodríguez (Kadir); Savarino (Artur), Cuiabano e Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.
Gols: Germán Cano (32’ 1T), Lima (43’ 2T) (FLU)
Cartões amarelos: Lucho Acosta, Ignácio (FLU); Santi Rodríguez, Matheus Martins (BOT)
Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Thiaggo Americano Labes
(com Assessoria de Comunicação do Fluminense e FogãoNet)