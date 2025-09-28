ºC   ºC
Domingo, 28 de de 2025

ESPORTES

Vasco vence o Cruzeiro após grande partida na Colina Histórica

Por ESPORTES JB
[email protected]

Publicado em 28/09/2025 às 06:00

Alterado em 28/09/2025 às 16:31

Essa foi a segunda vitória seguida do Vasco em São Januário, que chegou a 30 pontos no Campeonato Brasileiro Foto: Matheus Lima/Vasco

Com gols de Rayan e Paulo Henrique, o Vasco da Gama venceu o Cruzeiro por 2 a 0, na noite deste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão, e conquistou sua segunda vitória seguida em São Januário.

Logo no início da partida, aos 8 minutos, Paulo Henrique recebeu grande lançamento de Puma Rodriguez e cruzou para Rayan abrir o placar em jogada com a assinatura do trabalho de Fernando Diniz. Da defesa ao ataque, a equipe Vascaína trocou 13 passes até o cria concluir para o gol.

Com o apoio da torcida Mais Leal, o Vasco seguiu pressionando o adversário e criando boas oportunidades, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

Já na segunda etapa, a equipe da casa não abriu mão de jogar e manteve a mesma dedicação do primeiro tempo. Foi dessa forma, com a pressão alta na marcação, que Paulo Henrique, aos 61 minutos, roubou a bola no campo de ataque e finalizou de perna esquerda para ampliar o marcador. 2 a 0 e números finais na partida!

Essa foi a segunda vitória seguida do Vasco em São Januário, que chegou a 30 pontos no Campeonato Brasileiro, assumindo momentaneamente a 10ª colocação. A próxima partida será contra o Palmeiras, em São Paulo, na próxima quarta.

FICHA TÉCNICA

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Lucas Oliveira), Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Hugo Moura, Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Vegetti (David) e Nuno Moreira (Andrés Gomez). Técnico: Fernando Diniz.

CRUZEIRO – Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo), Kaiki (Bolasie); Lucas Romero (Marquinhos), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira, Wanderson (Arroyo); Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Cartões amarelos: Cuesta, Barros (VAS); Kaiki (CRU).

Cartão vermelho:

Arbitragem

Rodrigo José Pereira de Lima – Árbitro
Victor Hugo Imazu dos Santos – Assistente
Francisco Chaves Bezerra Junior – Assistente
Paulo Roberto Alves Junior – Quarto Árbitro

(com Assessoria de Comunicaçao do Vasco)

