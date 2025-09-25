Muito desfalcado, Botafogo cede empate para o Grêmio, em Porto Alegre, e segue fora do G-4

Publicado em 24/09/2025 às 21:26

Alterado em 25/09/2025 às 20:23

Botafogo ganhava a partida até os minutos finais, mas houve a marcação de um controverso pênalti, o que empatou a partida Foto: Vítor Silva/Botafogo

Com 13 desfalques, o Botafogo saiu na frente, mas sofreu o empate no fim num pênalti infantil e ficou no 1 a 1 com o Grêmio nesta quarta-feira (24), na Arena do Grêmio, em partida atrasada da 16ª rodada. O Glorioso perdeu mais uma chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro, mantendo-se na quinta posição, com 40 pontos (veja a classificação no fim do texto).

O jogo

O Botafogo teve mais a posse de bola no primeiro tempo, enquanto o Grêmio buscava os ataques mais rápidos. No começo do jogo, duas jogadas perigosas para cada lado. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Kannemann finalizou livre de dentro da área e Léo Linck fez uma defesaça no chão. No lance seguinte, Jeffinho recebeu o pivô de Arthur Cabral e deu enfiada na medida para Matheus Martins, que avançou, mas acabou não conseguindo finalizar direito, pressionado por Kannemann. Era bola de gol.

Aos 15 minutos, Léo Lick fez mais uma defesaça. Marlon cruzou do lado esquerdo e Edenilson chegou cabeceando entre os zagueiros, e o goleiro alvinegro voou no canto para uma defesa espetacular. O Botafogo melhorou na parte final. Aos 35, Artur cobrou falta e Tiago Volpi fez difícil defesa no canto. Depois, Arthur Cabral recebeu de Artur dentro da área e chutou em cima do goleiro. O Botafogo teve outras boas chegadas, mas faltou capricho e até uma certa dose de coragem.

O segundo tempo começou com um vacilo enorme do Botafogo. Jeffinho tocou para trás e deu um presente, o árbitro não deu falta, Alexander Barboza conseguiu se virar entre dois, mas não zerou, Dodi dominou livre e chutou em cima de Léo Linck, desperdiçando uma chance incrível. Aí o Glorioso foi lá e fez valer a famosa Lei do Ex. Aos sete minutos, Marlon Freitas descolou um lindo lançamento, Cuiabano invadiu a área e tocou na saída de Volpi: 1 a 0 e comemoração em frente à torcida gremista, que vinha vaiando o camisa 6. É o segundo dele contra seu ex-clube – já tinha feito um em 2024.

Com a vantagem no placar, o Botafogo teve contra-ataques, mas não aproveitou, e viu o Grêmio aumentar a pressão à medida em que as substituições eram efetuadas. Já no fim, aos 41 minutos, após intervenção do VAR, o árbitro Lucas Torezin deu pênalti após Matheus Martins levar a mão à bola dentro da área numa cobrança de falta do Grêmio. O goleiro Tiago Volpi foi para a batida, deslocou Léo Linck e deixou tudo igual em 1 a 1.

Nos acréscimos, o placar poderia mudar. Aos 48 minutos, Cuiabano lançou, o panamenho Kadir – que acabara de entrar para fazer sua estreia – arrancou e finalizou na trave. O bandeirinha deu impedimento, mas o lance era bem duvidoso e iria para o VAR. Na sequência, aos 49, o Grêmio cruzou uma bola da esquerda e Alex Santana, de ombro, acertou o travessão de Léo Linck. E a partida, bem movimentada, acabou terminando mesmo em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Arena do Grêmio

Data-Hora: 24/9/2025 – 19h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Renda e público: R$ 895.231,00 / 18.353 pagantes / 18.551 presentes

Cartões amarelos: Marlon Freitas, Alexander Barboza e Kaio Pantaleão (BOT); Marcos Rocha (GRE)

Cartões vermelhos: Kaio Pantaleão 53’/2ºT (BOT)

Gols: Cuiabano 7’/2ºT (0-1) e Tiago Volpi 44’/2ºT (1-1)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (Alex Santana – Intervalo), Dodi, Pavon (Alysson – Intervalo), Edenilson (Cristian Olivera 21’/2ºT) e Willian (Cristaldo 24’/2ºT); André Henrique (Jardiel 32’/2ºT) – Técnico: Thiago Kosloski.

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 25’/1ºT); Newton e Marlon Freitas; Artur (Kadir 48’/2ºT), Jeffinho (Mateo Ponte 17’/2ºT), Arthur Cabral e Matheus Martins – Técnico: Davide Ancelotti.