Fluminense vence o Vitória fora de casa pelo Brasileiro
Por ESPORTES JB
Publicado em 20/09/2025 às 18:04
Alterado em 20/09/2025 às 21:50
O Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0, neste sábado (20), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. Hércules marcou o gol da vitória do Tricolor, que chegou a 31 pontos na tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na próxima terça-feira (23) para enfrentar o Lanús (ARG), pela volta das quartas de final da Conmebol Sul-Americana. A partida será às 21h30, no Maracanã.
PRIMEIRO TEMPO
A primeira metade da etapa inicial foi disputada, com o Fluminense tendo mais posse em um jogo truncado e muito faltoso. A primeira chance do Tricolor foi aos dois minutos, quando Lima sofreu falta, Canobbio foi para a cobrança e a bola ficou na barreira.
O Fluminense passou a comandar as ações do primeiro tempo aos 25 minutos, quando Dudu, do Vitória, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 29, Cano recebeu de Lima, cruzou e Canobbio finalizou para defesa do goleiro. No lance seguinte, Serna cruzou, a defesa afastou mal, Cano acertou um belo chute e carimbou a trave. Aos 35, Lezcano achou Hércules, que arrematou para defesa do goleiro.
O domínio tricolor foi premiado aos 36 minutos. Gabriel Fuentes cruzou, a bola bateu no defensor e sobrou para Hércules, que chutou colocado para abrir o placar para o Fluminense. Antes do intervalo, Igor Rabello também recebeu o segundo amarelo e as duas equipes ficaram com dez jogadores.
SEGUNDO TEMPO
Apesar da vantagem no placar, o Fluminense voltou do intervalo disposto a continuar atacando o adversário para garantir os três pontos. Assim, o Tricolor seguiu criando chances de marcar. Aos sete minutos, Canobbio fez boa jogada pela direita e achou Lavega, que finalizou travado pela defesa. Aos 22, Otávio aproveitou a sobra de cruzamento de Canobbio e chutou para fora.
Com o sistema defensivo bem organizado, o Tricolor cedeu poucas chances ao Vitória, que esbarrou em Fábio quando conseguiu finalizar. Em busca de ampliar o resultado o Fluminense continuou criando oportunidades de gol. Aos 35, Lavega recebeu de Otávio e chutou na marcação. Na sobra, o uruguaio finalizou para defesa do goleiro. No minuto seguinte, Julio Fidelis carregou pela direita e arrematou para fora. Aos 37, Julio Fidelis tocou para Cano, que finalizou de primeira para fora. Aos 46, Canobbio escorou de cabeça e Lavega estufou as redes, mas o camisa 19 estava em posição irregular.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 24ª rodada
20/09/2025, 16h - Barradão
Fluminense (1)
Fábio; Guga (Julio Fidelis), Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Hércules (Facundo Bernal) e Lima (Lezcano) (Manoel); Canobbio, Kevin Serna (Lavega) e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.
Vitória (0)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Fabri) (Renzo López), Osvaldo (Ronald Lopes) (Romarinho) e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas
Gol: Hércules (36’ 1T) (FLU)
Cartões amarelos: Kevin Serna, Igor Rabello (FLU); Dudu, Pepê (VIT)
Cartão vermelho: Igor Rabello (FLU): Dudu (VIT)
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fernanda Kruger
