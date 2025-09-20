Com um a menos, Botafogo vence o Atlético Mineiro de novo e dorme no G4 do Brasileirão

Publicado em 20/09/2025 às 20:28

Alterado em 20/09/2025 às 21:27

De novo… Com um a menos, desta vez “apenas” durante todo o segundo tempo, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, e se recuperou no Campeonato Brasileiro, subindo para a quarta posição, com 39 pontos.

Santi Rodríguez, no início do segundo tempo, fez o gol do Glorioso. O lugar no G-4 ainda não está garantido nesta 24ª rodada, já que o Mirassol recebe o Juventude neste domingo, no interior paulista, e pode ultrapassar o Botafogo com um simples empate.

O jogo

O jogo começou feio, com as duas equipes se alternando na posse e sem criar. Mas o Botafogo teve uma excelente chance de abrir o placar. Aos 19 minutos, Álvaro Montoro descolou um ótimo lançamento, mas Vitinho, de cara com o Everson, foi tentar dominar, ao invés de finalizar, a bola passou e saiu pela linha de fundo. Um lance bisonho, numa jogada clássica de gol.

Depois, o Atlético-MG passou a dominar. Aos 21, Hulk cobrou falta lateral com perigo e Léo Linck espalmou bem. Aos 32, Reinier tabelou com Hulk em boa jogada pelo meio e acertou a trave. Cinco minutos depois, Igor Gomes cruzou da direita e novamente Reinier finalizou, mas meio que sem ângulo, para fora.

O negócio não estava nada bom para o Botafogo, e ficou ainda pior (ou não, em se tratando de Atlético-MG). No fim do primeiro tempo, Chris Ramos acertou uma cotovelada em Igor Gomes, numa cobrança de escanteio a favor do Glorioso. O árbitro não viu na hora, mas o VAR recomendou revisão e o camisa 9 foi corretamente expulso, por um lance irresponsável. E lá estava de novo o Fogão com 10 contra o Galo, tal e qual naquela final mágica de Buenos Aires…

Botafogo com 10 contra o Atlético-MG? Pois é. Davide Ancelotti não mexeu, e o Glorioso abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Marlon Freitas deu ótimo lançamento, Álvaro Montoro caiu pelo lado esquerdo, fez boa jogada e cruzou na medida para Santi Rodríguez fazer um cabeceio certeiro e decretar 1 a 0. A bandeirinha Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) na hora deu impedimento de Montoro, mas o VAR a corrigiu.

Depois do gol botafoguense, o Atlético-MG de Jorge Sampaoli tentou trocar peças, atacou mais, mas pouco conseguiu criar perigo à eficiente defesa comandada por Barboza e Kaio Pantaleão. O árbitro deu ainda sete minutos de acréscimo – outra coincidência com a final do Monumental de Núñez.

Volte sempre, Galo!

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 20/9/2025 – 18h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Renda e público: R$ 395.180,00 / 9.923 pagantes / 11.816 presentes

Cartões amarelos: Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Marçal, Álvaro Montoro e Léo Linck (BOT); Lyanco e Hulk (CAM)

Cartões vermelhos: Chris Ramos 45’/1ºT (BOT)

Gols: Santi Rodríguez 2’/2ºT (1-0)