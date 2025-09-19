ESPORTES
Flamengo marca dois gols no início e vence Estudiantes na ida das quartas de final da Libertadores
Por ESPORTES JB
Publicado em 18/09/2025 às 23:34
Alterado em 19/09/2025 às 16:48
Por Rômulo Paranhos - Em noite de Libertadores com Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Estudiantes (ARG) por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), e largou na frente nas quartas de final da competição continental. Com início de jogo avassalador, Pedro e Varela marcaram os gols rubro-negros antes dos dez minutos. Carrilo descontou para os argentinos nos acréscimos.
Com o resultado, o Mengão terá a vantagem do empate para no jogo da volta, na Argentina, para avançar à semifinal da Libertadores.
O jogo
A partida mal começou e o Mengão abriu o placar com menos de um minuto. Plata invadiu a área pela direita e tocou para Pedro, que fez o giro e bateu de canhota para colocar a equipe rubro-negra em vantagem no placar: 1 a 0. Por muito pouco não saiu o segundo em seguida. Saúl arriscou o chute de fora da área e a bola passou muito perto do travessão.
Com início avassalador, o Flamengo ampliou aos oito minutos para delírio da Nação! Ayrton Lucas cruzou para Varela emendar um lindo voleio de primeira, sem chance para Muslera: 2 a 0. Mesmo com dois de vantagem logo no início, o Mais Querido não tirou o pé e seguiu no ataque, controlando a posse de bola e criando oportunidades.
Aos 20’, Pedro invadiu a área, driblou a marcação e bateu pro gol. Muslera fez grande defesa e salvou o time argentino de levar o terceiro. Sempre presente no campo ofensivo, o Fla criava as jogadas naturalmente. Em boa jogada, De La Cruz enfiou ótimo passe em profundidade para Varela, que cruzou na área, Samuel Lino emendou de primeira e a bola saiu próxima à trave direita do goleiro.
Em outro contra-ataque puxado por Samuel Lino, Plata invadiu a área e tentou a cavadinha por cima de Muslera. A bola foi pra fora levando muito perigo. Nos minutos finais, Lino caiu dentro da área, o árbitro ouviu o chamado do VAR e mandou o jogo seguir. Fim da primeira etapa com amplo domínio do Flamengo.
Na volta para o segundo tempo, o Rubro-Negro seguiu no ataque buscando o terceiro. Aos cinco minutos, Ayrton Lucas cruzou rasteiro na área, a defesa argentina afastou mal e Samuel Lino ficou com a bola dentro da área. Ele saiu cara a cara com Muslera e quase marcou.
No decorrer do jogo, o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo ofensivo. Com isso, o Estudiantes passou a ganhar campo, chegando no ataque com mais frequência. Mesmo assim, não oferecia muito perigo à meta de Rossi. Na reta final, o árbitro deu o segundo amarelo para Plata e expulsou o atacante rubro-negro.
Nos acréscimos, Carrilo descontou para os Estudiantes após sobra dentro da área rubro-negra: 2 a 1. Com isso, o Mais Querido jogará pelo empate no jogo da volta para avançar de fase na competição.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl (Allan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Samuel Lino (Danilo) e Pedro (Bruno Henrique).
Técnico: Filipe Luís.
Estudiantes
Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzemendia (Fabricio Pérez); Amondarain (Alario), Ascacibar, Piovi (Benedetti), Medina (Palacios) e Facundo Farías (Castro); Carrillo.
Técnico: Eduardo Domínguez.
Agenda da semana
O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (21) para o clássico contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão.
Ficha técnica
Flamengo 2x1 Estudiantes – Conmebol Libertadores | Quartas de final | Ida
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 18/09/2025 às 21h30
Arbitragem: Andres Rojas (COL), Alexander Guzman (COL) e Jhon A. Leon (COL)
Cartões amarelos: Facundo Farías (EST), Samuel Lino (FLA), Saúl (FLA), Plata (FLA), Castro (EST), Bruno Henrique (FLA), Santiago Núñez (EST)
Cartão vermelho: Plata (VER)
Gol: Pedro (0’15’’1ºT), Varela (8’1ºT) e Carrillo (45’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)