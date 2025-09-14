Flamengo vence o Juventude e quebra tabu histórico em Caxias do Sul

Após 28 anos, Rubro-Negro volta a vencer no Alfredo Jaconi por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Emerson Royal

Publicado em 14/09/2025 às 17:59

Alterado em 14/09/2025 às 19:21

Por Rômulo Paranhos - No retorno do Brasileirão após Data Fifa, o Flamengo venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada da competição. Com gols de Arrascaeta e Emerson Royal, o Mengão quebrou um tabu de 28 anos sem vencer a equipe gaúcha em Caxias do Sul. O resultado manteve o Rubro-Negro com quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato.

O jogo

A partida começou com o Juventude tomando a iniciativa de partir para o ataque. Mas logo, o Flamengo foi conseguindo ficar com a posse de bola e tentava chegar ao ataque trocando passes.

O time rubro-negro explorava as jogadas pelo lado esquerdo, com Samuel Lino. Aos 17', Arrascaeta cruzou pela direita e Léo Pereira, por muito pouco, não conseguiu desviar de cabeça. Na sequência, Samuel Lino tabelou com Arrascaeta pela esquerda, entrou na área driblando e bateu cruzado levando perigo.

Melhor na partida, o Mengão abriu o placar aos 31'. Samuel Lino tocou para Saúl na ponta esquerda da área, ele cruzou na medida para Arrascaeta, livre, cabecear firme para fazer 1 a 0. A primeira etapa terminou com domínio e vantagem rubro-negra.

Na volta para o segundo tempo, o Mais Querido seguiu controlando a posse de bola no campo ofensivo. Aos 9', Danilo deu bom passe para Luiz Araújo, que saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 7 deu um toque por cima e a zaga do Juventude fez o corte para escanteio.

O técnico Filipe Luís fez a primeira mexida na equipe aos 19'. Plata entrou no lugar de Pedro. O Rubro-Negro se manteve no ataque, e aos 30', Luiz Araújo cobrou escanteio na segunda trave e Léo Pereira cabeceou com perigo por cima da meta.

Na sequência, Samuel Lino sofreu falta na entrada da área. Arrascaeta cobrou e a bola carimbou o travessão. Nos minutos finais, o Mengão ampliou a vantagem. Carrascal cruzou na medida para Emerson Royal cabecear no contrapé do goleiro para decretar a vitória rubro-negra: 2 a 0.

Com o resultado, o Flamengo quebrou um tabu de 28 anos sem vencer o Juventude em Caxias do Sul e se manteve na liderança do Brasileirão com 50 pontos.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Plata).

Técnico: Filipe Luís.

Juventude

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Rushel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilu (Gabriel Veron) e Gabriel Taliari.

Técnico: Thiago Carpini.

Ficha técnica

Juventude 0x2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 23ª Rodada

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS

Data e horário: 14/09/2025 às 16h

Arbitragem: Raphael Claus (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA), Gabriel Taliari (JUV) e Luiz Araújo (FLA)

Gols: Arrascaeta (31'1°T) e Emerson Royal (41'2°T).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)