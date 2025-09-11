ESPORTES
Fluminense vence o Bahia e está na semifinal da Copa do Brasil
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 10/09/2025 às 21:10
Alterado em 11/09/2025 às 08:38
O Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil. Diante de quase 50 mil pessoas no Maracanã, o Tricolor venceu o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta das quartas de final e carimbou o passaporte para a próxima fase da competição. Canobbio e Thiago Silva marcaram os gols do Time de Guerreiros, que reverteu o placar da partida de ida e fez 2 a 1 no agregado.
O Fluminense vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil o vencedor do confronto entre Vasco e Botafogo, que duelam nesta quinta-feira (11/09), no Estádio Nilton Santos. A ordem dos mandos vai ser difinida em sorteio.
A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no próximo sábado (13/09) para enfrentar o Corinthians, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21h, no Maracanã.
PRIMEIRO TEMPO
Buscando reverter o resultado do jogo de ida, o Fluminense comandou as ações da etapa inicial. Com marcação alta e desarmes no meio de campo, o Tricolor conseguiu levar perigo ao Bahia. A primeira chance surgiu aos três minutos, quando Guga chutou cruzado, Canobbio dominou e finalizou para defesa do goleiro. No rebote, Serna tentou toque para Everaldo, mas a defesa afastou. Aos nove, Guga cruzou e Thiago Silva cabeceou perto do travessão.
O Tricolor teve a posse no campo de ataque durante todo o primeiro tempo, trocando passes em busca de espaço para finalizar. Aos 22 minutos, Everaldo recebeu pela esquerda, chutou colocado e a bola passou perto. Aos 32, Canobbio carregou pela direita, finalizou cruzado e a zaga cortou. Aos 35, Nonato soltou uma bomba de longe e o goleiro espalmou. Já nos acréscimos foi a vez de Thiago Silva levar perigo em novo chute da intermediária.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense continuou pressionando o Bahia e foi premiado com o gol. Aos oito minutos, Renê recebeu de Lucho Acosta, cruzou e a bola bateu no braço do adversário dentro da área, configurando pênalti. Canobbio foi para a cobrança e deslocou o goleiro para abrir o placar.
Após o gol, o jogo ficou mais físico, mas com o Fluminense ainda comandando as ações. Aos 36, Acosta lançou Keno, que tentou o drible e a bola sobrou para Martinelli, que finalizou com perigo. Três minutos depois, o Tricolor fez o segundo. Aos 39, Canobbio cobrou falta e Thiago Silva cabeceou bonito para dar a classificação ao Tricolor.
FICHA TÉCNICA
Copa do Brasil - Quartas de final - Volta
10/09/2025 - 19h - Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Facundo Bernal), Nonato (Lucho Acosta) e Hércules; Kevin Serna (Keno), Canobbio (Ignácio) e Eve (Germán Cano). Técnico: Renato Gaúcho.
Bahia (0)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juninho); Michel Araujo (Iago Borduchi), Kayky (Sanabria) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
Gols: Canobbio (9’ 2T) e Thiago Silva (39’ 2T) (FLU)
Cartões amarelos: Canobbio, Freytes (FLU); Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago Borduchi, Cauly (BAH)
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back.
(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)