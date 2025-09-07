Itália leva ouro no Mundial de Vôlei e Brasil, bronze

Mattarella convida campeãs para visitar Palácio do Quirinale

Publicado em 07/09/2025 às 14:32

A Azzura conquistou o título em partida disputada na Tailândia Foto: Ansa

A Itália consagrou-se campeã do Mundial Feminino de Vôlei ao bater a Turquia por 3 sets a 2, chegando ao título com 36 jogos invicta.

Já o Brasil venceu o bronze contra o Japão, pelo mesmo placar. O ouro, celebrado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e pelo presidente do país, Sergio Mattarella, rendeu um convite à seleção para o Palácio do Quirinale, em Roma.

Com parciais de 25/23, 13/25, 26/24, 19/25 e 15/8, a Azzurra teve que suar para conquistar o ouro, em uma partida disputadíssima, com as turcas indo para cima desde o início.

Apesar de terem sido massacradas no segundo set, o time de Julio Velasco reagiu e venceu por dois pontos o terceiro, com o talento de Paola Egonu, perdendo o quarto.

A decisão foi para o tie-break e a Itália levou a melhor com 15 a 8.

"Somos campeãs do mundo" , comemorou Alessia Orro, explicando que estavam "cansadas, um pouco desconectadas".

"Terminamos este verão [no hemisfério norte] em grande estilo. Não poderíamos ter terminado melhor. Estou muito orgulhosa dessas meninas. Apesar das dificuldades, vencemos. Somos fenomenais", acrescentou a campeã.

Com o ouro no Mundial, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, convidou a seleção feminina de vôlei para visitar o Palácio do Quirinale, em data ainda a ser anunciada.

"Do presidente Mattarella felicitações e congratulações às meninas italianas do vôlei", diz comunicado do Quirinale, onde foi feito o convite.

Já a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou no X que "as azzurre do vôlei fizeram história como campeãs do mundo".

A disputa pelo terceiro lugar também foi eletrizante. O Brasil bateu o Japão por 3 sets a 2, com 12/25, 17/25, 25/19, 29/27 e 16/18.

A seleção canarinho atropelou as japonesas nos dois primeiros sets com o brilho de Gabi, mas teve que lutar nos seguintes, levando o resultado final para o tie-break. Mais uma vez, o talento de Gabi se sobressaiu e o Brasil subiu ao pódio do Mundial. (com Ansa)