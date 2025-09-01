ESPORTES
Na Ilha do Retiro, Vasco vence o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro
Por ESPORTES JB
Publicado em 31/08/2025 às 22:30
Alterado em 01/09/2025 às 18:46
O Vasco da Gama visitou o Sport Recife na noite deste domingo (31), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Nuno Moreira, Coutinho e Vegetti, o Gigante da Colina venceu por 3 a 2 e chega a 22 pontos na competição.
Agora o futebol brasileiro passará por uma pequena pausa em virtude da Data FIFA, com o calendário de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Vasco só retorna aos gramados no dia 11 de setembro, pela Copa do Brasil, para enfrentar o Botafogo, no duelo de volta das Quartas de Final do certame, no Nilton Santos. Pelo Brasileirão, o próximo adversário será o Ceará, no dia 14/09, em São Januário.
O JOGO
Sport Recife (PE) 2×3 VASCO DA GAMA – Campeonato Brasileiro, 22ª rodada – Ilha do Retiro – 31/08/2025 às 18h
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza (RO)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG)
AVAR2: Vinicius Gomes do Amaral (MG)
Sport (PE): Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva, Ramon, Aderlan (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Romarinho), Lucas Lima; Matheusinho (Rodrigo Atencio), Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Jair (Mateus Carvalho), Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (David), Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Cartões amarelo: Lucas Lima e Derik (SPT); Hugo Moura (VAS)
Gols: Lucas Lima e Ramon (SPT); Nuno Moreira, Coutinho e Vegetti (VAS)