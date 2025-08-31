Flamengo sai na frente, mas leva gol no fim e empata com o Grêmio no Maracanã

Equipe segue na liderança do campeonato

Publicado em 31/08/2025 às 18:05

Alterado em 31/08/2025 às 20:30

Por Rômulo Paranhos - Pela 22ª rodada do Brasileirão, o Flamengo ficou no empate com o Grêmio por 1 a 1, na tarde deste domingo (31), no Maracanã. O time rubro-negro saiu na frente com Arrascaeta, mas acabou sofrendo o empate na reta final da segunda etapa com gol de pênalti marcado por Tiago Volpi. Mesmo com a igualdade, o Rubro-Negro segue na liderança do campeonato com 47 pontos.

O jogo

Com menos de um minuto de bola rolando, o Flamengo já chegou ao ataque levando perigo. De La Cruz arriscou o chute de fora da área e a bola foi por cima da meta. Com controle absoluto das ações, o time rubro-negro pressionava o Grêmio em seu campo de defesa em busca de abrir o placar logo no início.

Conforme os minutos foram passando, o ritmo ficou mais cadenciado, mas com domínio rubro-negro. O time gaúcho congestionava a entrada da área e fechava bem os espaços, dificultando assim as jogadas de infiltração do Fla. Aos 26’, Saúl fez bela inversão para Ayrton Lucas, que cruzou de primeira pra área. O zagueiro subiu antes de Pedro para desviar o que fatalmente seria o primeiro gol do jogo.

Aos 40’, o Flamengo teve duas chances incríveis para abrir o marcador. Na primeira, Saúl fez o lançamento, Ortiz tentou desviar e a bola sobrou para Arrascaeta. Ele cruzou rasteiro para o meio da área e Pedro bateu de primeira para grande defesa de Tiago Volpi.

Na jogada seguinte, Léo Pereira mandou para o meio da área, a bola desviou na marcação e sobrou para o camisa 9. Ele tentou dar o toque por cima do goleiro, mas Noriega chegou para fazer o corte em cima da linha. A primeira etapa terminou sem gols, apesar do amplo domínio rubro-negro.

No segundo tempo, o Flamengo voltou pressionando desde o primeiro minuto, ocupando todo o seu campo de ataque e deixando o Grêmio acuado. E a estratégia deu certo! Aos sete minutos, o Mengão abriu o placar para festa da Nação Rubro-Negra. Arrascaeta tabelou com Pedro, recebeu de volta e bateu rasteiro no cantinho, sem chance para Volpi: 1 a 0. Foi o 12º gol do camisa 10 no Brasileirão.

O time rubro-negro continuou em cima. Plata saiu fazendo fila e foi derrubado na entrada da área. De La Cruz cobrou a falta e a bola passou muito perto do gol. Aos 17’, Ayrton Lucas cruzou na área, Léo Ortiz cabeceou firme e Volpi conseguiu salvar o Grêmio fazendo a defesa em dois tempos.

No decorrer da partida, o ritmo dos minutos iniciais diminuiu e ficou mais cadenciado. Na reta final, Ayrton Lucas tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Tiago Volpi foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador: 1 a 1. O Flamengo foi pra cima tentar o gol da vitória, mas o empate prevaleceu no Maracanã.

Flamengo

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz (Evertton Araujo), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Técnico: Filipe Luís.

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemman e Marlon; Cuéllar, Dodi (André), e Edenílson (Pavón); Cristian Oliveira (Aravena), Braithwaite (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo).

Técnico: Mano Menezes.

Ficha técnica

Flamengo 1x1 Grêmio – Campeonato Brasileiro | 22ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 31/08/2025 às 16h

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Kannemman (GRE), Léo Ortiz (FLA) e Dodi (GRE)

Gols: Arrascaeta (7’2ºT) e Tiago Volpi (39’2ºT).