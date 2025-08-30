ESPORTES
Botafogo goleia Bragantino e vence a primeira no Nilton Santos com Davide Ancelotti no Brasileirão
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 30/08/2025 às 20:26
Alterado em 30/08/2025 às 22:41
Com muitas mudanças e uma grande atuação coletiva, o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1 neste sábado (30) e conquistou a primeira vitória no Estádio Nilton Santos sob o comando do técnico Davide Ancelotti no Campeonato Brasileiro. O Glorioso foi a 35 pontos, permanecendo na quinta colocação, mas colando no G-4.
Danilo, Newton, Savarino e Álvaro Montoro fizeram os gols do Fogão, que contou com excelentes atuações de Jeffinho e, principalmente, Santi Rodríguez. O resultado também dá uma amenizada no clima de apreensão da torcida alvinegra sobre o futuro da SAF – nas últimas horas, mais dois jogadores deixaram o clube: John e Cuiabano, ambos para o Nottingham Forest.
O jogo
O Botafogo entrou em campo com sete mudanças no time e, antes que o jogo tomasse alguma forma, já saiu na frente. Aos cinco minutos, Santi Rodríguez recuperou a bola no lado direito e deu em Danilo, o volante passou por dois marcadores e finalizou de fora da área, marcando um golaço: 1 a 0.
Só que a alegria alvinegra durou pouco. Numa bobeada geral do sistema defensivo – David Ricardo, Kaio Pantaleão e Newton -, Nathan Mendes cobrou lateral, Jhon Jhon recebeu dentro da área livre e só teve o trabalho de deslocar o goleiro Neto, deixando tudo igual em 1 a 1.
A partida voltou a ficar num perde e ganha, mas o Botafogo aos poucos foi se impondo. Aos 31, Arthur Cabral quase marcou, de cabeça, após cruzamento de Danilo. No minuto seguinte, o volante roubou a bola, Jeffinho tabelou com Santi Rodríguez e Arthur Cabral e chutou, a bola rebateu e Newton aproveitou a sobra e chutou no cantinho direito, também de fora da área: 2 a 1.
Depois do segundo gol, o Red Bull Bragantino se abriu e o Botafogo enfileirou chances perdidas. Aos 36 minutos, Savarino cobrou escanteio e David Ricardo, livre, cabeceou por cima. Aos 40, Santiago Rodríguez – um dos melhores em campo – cruzou da esquerda e Arthur Cabral, totalmente livre, errou o cabeceio. No lance seguinte, Vitinho recebeu lindo lançamento de Savarino, matou no peito e, sem ângulo, chutou para fora.
Foram muitas oportunidades desperdiçadas, mas o Botafogo conseguiu ampliar o placar ainda no primeiro tempo, nos acréscimos. E com outro golaço. Santi Rodríguez deu um lindo drible na intermediária defensiva e puxou o contra-ataque, Jeffinho recebeu do lado esquerdo e deu em Savarino, que dominou, ajeitou e chutou bonito, no ângulo, fazendo 3 a 1 e explodindo o Niltão.
Depois de um primeiro tempo em alta rotação, o Botafogo controlou mais a vantagem na segunda etapa. O Red Bull Bragantino, por sua vez, pouco chegou. Aos 10 minutos, Eduardo Sasha finalizaria livre, mas David Ricardo fez um corte providencial, de meia bicicleta, dentro da área. Depois, aos 14, foi o Fogão quem chegou: Marçal enfiou, Jeffinho – outro que foi muito bem – recebeu, limpo Nathan Mendes e chutou para uma defesaça de Cleiton.
Depois disso, pouca coisa aconteceu, com o jogo caindo bastante de ritmo e o Botafogo controlando muito bem a partida. Ainda houve tempo para alguns jogadores serem aplaudidos com substituições, como o convocado Vitinho, o volante Newton e o ídolo e camisa 10 Savarino. E para o Fogão transformar em goleada, nos acréscimos: Artur recebeu de Marlon Freitas, invadiu a área e serviu Montoro para fazer 4 a 1. O próprio Montoro ainda quase fez o quinto, acertando a trave no último minuto. E o Glorioso vai em paz – pelo menos dentro de campo – para a pausa da data Fifa.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 X 1 RED BULL BRAGANTINO
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 30/8/2025 – 18h30
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa/RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
Renda e público: R$ 711.675,00 / 11.037 pagantes / 13.165 presentes
Cartões amarelos: Lucas Barbosa e Nathan Mendes (RBB)
Cartões vermelhos: –
Gols: Danilo 5’/1ºT (1-0), Jhon Jhon 15’/1ºT (1-1), Newton 32’/1ºT (2-1), Savarino 47’/1ºT (3-1) e Álvaro Montoro 46’/2ºT (4-1)
BOTAFOGO: Neto; Vitinho (Mateo Ponte 39’/2ºT), Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Newton (Marlon Freitas 30’/2ºT), Danilo e Savarino (Joaquín Correa 39’/2ºT); Santi Rodríguez (Artur 39’/2ºT), Arthur Cabral e Jeffinho (Álvaro Montoro 17’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho (Praxedes 39’/2ºT), Eric Ramires (Gabriel – Intervalo) e Jhon Jhon; Nacho Laquintana (Henry Mosquera 16’/2ºT), Lucas Barbosa (Davi Gomes – Intervalo) e Sasha (Fernando 28’/2ºT) – Técnico: Fernando Seabra.