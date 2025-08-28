ESPORTES
Botafogo e Vasco empatam no primeiro confronto pela Copa do Brasil, em São Januário
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 27/08/2025 às 23:26
Alterado em 28/08/2025 às 11:08
Em clássico bastante disputado, o Botafogo ficou no empate com o Vasco em 1 a 1 em São Januário na noite desta quarta-feira (27), na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A decisão ficou mesmo para a volta, dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos – quem vencer passa, e novo empate significará disputa por pênaltis.
O jogo
O Botafogo começou o jogo em alta rotação e abriu o placar logo no começo. Aos seis minutos, após boa jogada pelo lado direito, a bola foi virada, Alex Telles cruzou e Arthur Cabral cabeceou para fora, desperdiçando boa chance. Dois minutos depois, o lance se repetiu, e a história foi diferente. O Glorioso foi girando com calma, Alex Telles recebeu de Artur e cruzou com perfeição para Arthur Cabral desta vez balançar as redes, com uma bonita cabeçada para baixo: 1 a 0.
A partida estava boa para o Fogão, mas o Vasco conseguiu empatar aos 17 minutos: após uma falta cobrada do lado direito, a bola sobrou na esquerda para Nuno Moreira, que cruzou, John saiu mal, Marlon Freitas desviou sutilmente e Jair completou de carrinho no segundo pau, fazendo 1 a 1. O gol de empate animou o Vasco, jogando em casa, e o Botafogo não conseguiu mais se encontrar no jogo.
O Botafogo passou a mais correr atrás do Vasco do que a conseguir jogar. E cometia muitos vacilos ao sair tentando tocar de trás. Aos 33 minutos, Vitinho errou, Philippe Coutinho pegou, avançou e finalizou de fora da área, para fora. Depois, nos acréscimos, após mais uma saída errada botafoguense, a bola foi cruzada e Vegetti cabeceou para defesa do goleiro John.
O Botafogo voltou mal demais do intervalo, levando um verdadeiro apavoro do Vasco. No primeiro minuto, um lance impressionante. Philippe Coutinho finalizou de virada, John defendeu, Ryan pegou o rebote e acertou o travessão, depois o mesmo Rayan finalizou na sobra e a bola explodiu em Marlon Freitas. Os jogadores do Vasco ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro Anderson Daronco e o VAR consideraram lance normal.
A pressão vascaína continuou. Aos oito minutos, Jair deu bonita enfiada e Vegetti saiu livre, mas John saiu muito bem do gol e bloqueou a finalização de forma providencial. No minuto seguinte, Pumita Rodríguez ganhou de Alex Telles dentro da área e chutou rasteiro, para mais uma boa defesa de John.
Incomodado, o técnico Davide Ancelotti colocou Savarino no lugar de Chris Ramos, que precisou sair de ambulância por causa de uma forte pancada na cabeça. E o Botafogo conseguiu ficar mais com a bola, freando o ímpeto vascaíno. Aos 21 minutos, Kaio Pantaleão finalizou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer uma grande defesa.
Depois disso, o cansaço pareceu pesar para as duas equipes, e pouca coisa aconteceu. A vaga nas semifinais será mesmo decidida no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, após a pausa da data Fifa.
FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 1 BOTAFOGO
Estádio: São Januário
Data-Hora: 27/8/2025 – 21h30
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)
Renda e público: R$ 1.432.857,00 / 19.615 pagantes / 20.358 presentes
Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (VAS); Arthur Cabral, Marlon Freitas, Danilo e Marçal (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Artur 8’/1ºT (0-1), Jair 17’/1ºT (1-1)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita Rodríguez – Intervalo), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros (Thiago Mendes 46’/2ºT), Jair e Philippe Coutinho (David 27’/2ºT); Nuno Moreira (Andrés Gómez 27’/2ºT), Rayan (Estrella 38’/2ºT) e Vegetti – Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO: John; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles (Marçal 35’/2ºT); Danilo e Marlon Freitas (Allan 35’/2ºT); Artur (Newton 31’/2ºT), Arthur Cabral, Chris Ramos (Savarino 12’/2ºT) e Álvaro Montoro (Matheus Martins 31’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.