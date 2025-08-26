Com atuação impiedosa, Mengão goleia o Vitória em noite histórica no Maracanã

Equipe rubro-negro vence por 8 a 0 e aplica a maior goleada da era dos pontos corridos do Brasileirão

Publicado em 25/08/2025 às 23:11

Alterado em 26/08/2025 às 08:13

Por Rômulo Paranhos - NOITE HISTÓRICA! No complemento da 21ª rodada do Brasileirão, o Flamengo não tomou conhecimento e aplicou uma goleada de 8 a 0 sobre o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã. Samuel Lino (2), Pedro (3), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique balançaram as redes para o Mengão. Com o resultado, além de manter a vantagem na liderança, o Mengão impõe a maior goleada da era dos pontos corridos do Brasileiro.

De quebra, Pedro marcou seu hat-trick e superou a marca de 100 gols no Maracanã. Destaque também para atuação de gala de Samuel Lino, que além de marcar dois gols, foi um garçom com assistências decisivas para gols no jogo. Com 46 pontos, o Mais Querido segue em primeiro de forma isolada, com quatro a mais que o segundo colocado.

O jogo

O Flamengo começou a partida sufocando o Vitória, e com apenas um minuto, abriu o placar no Maraca! Arrascaeta encontrou Samuel Lino dentro da área, ele puxou para o pé direito e bateu no canto para vencer Lucas Arcanjo: 1 a 0. Esse foi o primeiro gol do camisa 16 com o Manto Sagrado.

O início de jogo foi avassalador e o Mengão ampliou logo em seguida. Saúl intercepta saída de bola do goleiro, tocou para Arrascaeta, que serviu Pedro. O centroavante invadiu a área e tocou por cobertura na saída de Lucas Arcanjo: 2 a 0. Foi o centésimo gol do camisa 9 no Maracanã, o 89º pelo Flamengo.

Com um ritmo alucinante, o Rubro-Negro trocava passes com velocidade para tentar as jogadas de infiltração na defesa do Vitória. Por volta dos 20’, Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda e precisou ser substituído por Viña. Aos 31’, num contra-ataque muito veloz, Léo Ortiz lançou para Pedro, que ajeitou para Arrascaeta lançar de primeira para Samuel Lino. O atacante tentou por cobertura, o goleiro tocou com a ponta dos dedos e Lucas Halter salvou em cima da linha.

Mas o terceiro do Mengão veio logo em seguida. Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e chegou nos pés de Samuel Lino, que só ajeitou para Arrascaeta chegar chutando de primeira no cantinho, sem chance para o goleiro: 3 a 0. Com uma grande exibição, o Mais Querido foi para o intervalo com uma excelente vantagem no placar.

Repetindo o mesmo roteiro da primeira etapa, o Mengão marcou o quarto gol com um minuto de bola rolando no segundo tempo. Luiz Araújo, que entrou no lugar de Plata, inverteu a jogada para Samuel Lino, que achou belo passe para Pedro dominar e bater pro fundo das redes, marcando seu segundo gol na partida: 4 a 0.

Impiedoso, o Flamengo partiu para o ataque assim que a bola voltou a rolar e fez o quinto logo em seguida. Varela cruzou na medida para Samuel Lino cabecear para baixo. A bola chegou a tocar no goleiro e na trave antes de entrar: 5 a 0.

Não perca as contas! Samuel Lino fez bela jogada pela esquerda, deu uma caneta em Lucas Braga e tocou para o meio da área. Pedro escorou para Luiz Araújo finalizar. A bola desviou na zaga antes de entrar para balançar a rede pela sexta vez no Maraca!

O sétimo foi questão de poucos minutos, e veio dos pés de Pedro, que fez seu hat-trick no jogo. Samuel Lino tocou para o camisa 9, ele levou vantagem sobre a marcação, e com um elástico, deslocou os defensores do Vitória e tocou por cima de Lucas Arcanjo.

Aos 35’, após consultar o VAR, o árbitro deu mão de Ramon dentro da área e assinalou o pênalti. Bruno Henrique foi para a cobrança e estufou as redes para decretar a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos: 8 a 0.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Saúl (De La Cruz) e Arrascaeta (Carrascal); Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Vitória

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ronald Lopes (Willian Oliveira), Pepê e Cantalapiedra (Edu); Erick (Osvaldo), Wendell (Ricardo Ryller) e Renato Kaizer.

Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica

Flamengo 8x0 Vitória – Campeonato Brasileiro | 21ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 25/08/2025 às 21h

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Gols: Samuel Lino (1’1ºT e 4’2ºT), Pedro (3’1ºT, 1’2ºT e 13’2ºT), Arrascaeta (33’1ºT), Luiz Araújo (8’2ºT) e Bruno Henrique (35’2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)