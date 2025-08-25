Ancelotti convoca Brasil para jogos contra Chile e Bolívia

Técnico italiano deixou Neymar de fora e promoveu 9 novidades

Publicado em 25/08/2025 às 17:17

Alterado em 25/08/2025 às 17:17

Com novidades e sem os atacantes Neymar, Rodrygo e Vinicius Junior, o técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (25) os jogadores convocados para defender a seleção brasileira nas partidas contra Chile e Bolívia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em comparação com a primeira convocação do multicampeão europeu, Carletto chamou vários jogadores que não foram recordados na lista anteriores: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge e Luiz Henrique. Um dos nomes presentes na lista de Ancelotti foi o meio-campista Wesley, recém-contratado pela Roma.

"A lista mudou um pouco em comparação com a última convocação, contra Equador e Paraguai. Tem nove jogadores que não estão agora, pois a ideia é conhecer novos atletas que não conheço bem. Os jogadores que não estão trabalharam muito bem na outra convocação", afirmou o italiano.

Já em relação a Neymar, do Santos, Ancelotti mencionou um pequeno problema no experiente jogador e avaliou que o centroavante não precisa ser testado, já que todos conhecem muito bem o camisa número 10 do Peixe.

"Neymar teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar ele, todo mundo conhece Neymar muito bem. Ele terá que chegar em boas condições físicas para ajudar a seleção a fazer as coisas bem e dar seu melhor na Copa", analisou, acrescentando que os atletas precisam estar bem fisicamente para vestir a Amarelinha.

O italiano também comentou que as próximas duas partidas da seleção brasileira serão importantes para "manter o ambiente positivo do grupo".

Já classificada para o Mundial de 2026, a pentacampeã mundial entrará em campo nos dias 4 e 9 de setembro, contra o Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.

Convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Maquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham). (com Ansa)