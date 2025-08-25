ESPORTES
Cris Ramos brilha na estreia, e Botafogo vence Juventude de virada no Alfredo Jaconi
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 24/08/2025 às 22:53
Alterado em 25/08/2025 às 07:56
Que estrela! Com dois gols do estreante Chris Ramos na reta final do jogo, o Botafogo venceu o Juventude por 3 a 1 de virada neste domingo (24), no Alfredo Jaconi, e se manteve na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O Glorioso quebrou um tabu de quase 24 anos sem conseguir vencer o adversário em Caxias do Sul – e de quase 29 anos sem triunfos no Jaconi.
Com o resultado, o Botafogo manteve os 100% de aproveitamento fora de casa sob o comando de Davide Ancelotti no Brasileirão. Agora, chave virada para o início da disputa de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco, quarta-feira, em São Januário.
O jogo
Com um time bastante modificado devido aos compromissos por Libertadores e Copa do Brasil, o Botafogo começou a partida mal, mas sem sofrer grandes perigos. Aos poucos, o Glorioso foi chegando mais e, nos pés de Jeffinho, conseguiu duas boas oportunidades, em cabeçadas de Arthur Cabral – a primeira explodiu na defesa, e a segunda parou nas mãos do goleiro Jandrei.
Quando o Botafogo estava melhor, sofreu o gol. Aos 29 minutos, Batalla virou o jogo, Nenê cruzou da esquerda e o mesmo Batalla ganhou de Alex Telles no alto e cabeceou, o estreante Neto saltou e não conseguiu tocar, num lance bastante defensável: 1 a 0. Ainda bem que, sete minutos depois, após o VAR recomendar revisão, o árbitro deu pênalti de Wilker Ángel em Arthur Cabral. Alex Telles foi para a cobrança e deixou tudo igual: 1 a 1.
No segundo tempo, o Botafogo teve mais a posse da bola e tomou a iniciativa do jogo, mas não conseguia assustar muito o rival. O Juventude apostava no contra-ataque, e conseguiu duas boas chegadas em sequência. Aos 26 minutos, em tabela rápida pelo meio, Gabriel Veron finalizou de biquinho e Neto defendeu. Na sequência, Rafael Bilu finalizou de fora com desvio e a bola explodiu no travessão.
Mas aí brilhou a estrela do estreante Chris Ramos. Novo camisa 9 do Botafogo, o atacante recebeu de Arthur Cabral, limpou a marcação antes da meia-lua e chutou rasteirinho, certeiro, no cantinho esquerdo: virada alvinegra, 2 a 1 no placar e festa para o novo reforço. E a noite ficou ainda melhor para o espanhol. Nos acréscimos, Santi Rodríguez puxou o contra-ataque e serviu Chris Ramos para fechar o placar: 3 a 1.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 1 X 3 BOTAFOGO
Estádio: Alfredo Jaconi
Data-Hora: 24/8/2025 – 18h30
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)
Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Renda e público: R$ 66.750,00 / 7.528 torcedores
Cartões amarelos: Newton e Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Batalla 29’/1ºT (1-0), Alex Telles 38’/1ºT (1-1), Chris Ramos 38’/2ºT (1-2) e Chris Ramos 46’/2ºT (1-3)
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes – Intervalo); Caíque (Giraldo 30’/2ºT), Jadson, Mandaca (Matheus Babi 44’/2ºT) e Nenê (Gabriel Veron – Intervalo); Gabriel Taliari e Batalla (Rafael Bilu 25’/2ºT) – Técnico: Thiago Carpini.
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Marçal 10’/2ºT); Newton (Danilo 10’/2ºT), Marlon Freitas e Joaquín Correa (Chris Ramos 21’/2ºT); Jeffinho (Matheus Martins 10’/2ºT), Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Santi Rodríguez 34’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.