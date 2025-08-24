Flamengo vence Barcelona nos pênaltis e conquista o bicampeonato do Intercontinental Sub-20

...

Publicado em 23/08/2025 às 19:25

Alterado em 24/08/2025 às 06:37

Por Rômulo Paranhos - Foi com emoção até o último minuto! O Flamengo é bicampeão da Copa Intercontinental Sub-20 ao vencer o Barcelona por 6 a 5 nos pênaltis, no Maracanã, após o empate por 2 a 2 no tempo normal. Os Garotos do Ninho saíram na frente com gol de Lorran logo no início do jogo. Na segunda etapa, o time espanhol igualou o placar e chegou a virar nos acréscimos. Como o lema rubro-negro é de lutar até o fim, o iluminado capitão rubro-negro Iago marcou o gol de empate no último lance da partida e levou a decisão para as penalidades.

Nos pênaltis, brilhou a estrela de Leo Nanetti, que fez duas defesas e foi fundamental na conquista do bi Mundial Sub-20. Na ordem, João Victor, Iago, Pablo, Felipe Teresa, Lorran e Carbone converteram as cobranças para o Mengão. Com mais essa conquista, o Mengão se tornou o maior campeão da história da competição. Vale lembrar que a garotada rubro-negra venceu o Olympiacos (GRE) no ano passado por 2 a 1, também no Maracanã.

O jogo

A partida começou bastante equilibrada, com o Flamengo subindo a marcação para tentar a roubada de bola no campo de ataque. E a pressão surtiu efeito ao dez minutos! Lorran conseguiu interceptar o passe de Farré pela direita, avançou em velocidade e tocou para Matheus Gonçalves. O camisa 10 invadiu a área e teve um choque com o zagueiro. No rebote, a bola sobrou com Lorran, que estufou as redes para abrir o placar no Maracanã: 1 a 0.

Após o gol, o Barcelona passou a ficar mais tempo com a posse de bola tentando chegar ao ataque, mas a marcação rubro-negra estava muito bem e interceptava os avanços do adversário. Os Garotos do Ninho voltaram a chegar com perigo aos 29’. Lorran deu bom passe para Joshua na esquerda, ele invadiu a área e bateu pro gol. Aller fez a defesa.

Outra boa chance aconteceu aos 38’. Matheus Gonçalves cobrou falta na área, Gistau fez o corte e a bola sobrou para Guilherme, que arriscou o chute e a bola passou por cima do travessão. Nos minutos finais da primeira etapa, Virgili acertou a trave e quase empatou o confronto. O Rubro-Negro foi para o intervalo com a vitória parcial.

No segundo tempo, o Barcelona voltou partindo para o ataque em busca do empate e ficava mais com a posse de bola. O Flamengo, por sua vez, esperava mais para explorar as jogadas de contra-ataque. Aos 12’, Shola, que tinha acabado de entrar, fez um salseiro pela esquerda da área e tocou para Joshua, que bateu forte. Aller tirou com o pé para escanteio.

O Barcelona chegou ao empate aos 25’. Virgili deu chapéu em Iago, cortou para dentro, passou por Carbone e finalizou tirando de Léo Nanetti: 1 a 1. Esse resultado leva a decisão para os pênaltis. Com tudo igual no marcador, o jogo ficou aberto na reta final, com ambas as equipes buscando o gol da vitória.

Nos acréscimos, o Barcelona marcou o segundo gol com Cortés, que marcou de cabeça vencendo Leo Nanetti: 2 a 1. Mas a essência rubro-negra de lutar até a última gota de suor fez prevalecer e o Mengão buscou o empate no lance final. Daniel Sales fez longo lançamento na área e o capitão Iago cabeceou com categoria, encobrindo goleiro e deixando tudo igual novamente: 2 a 2. O resultado levou o jogo para os pênaltis.

Nas penalidades, o Mengão levou a melhor e venceu por 6 a 5, com destaque para o goleiro Leo Nanetti, que brilhou defendendo duas cobranças. O FLAMENGO É BICAMPEÃO DO INTERCONTINENTAL SUB-20!

Flamengo

Leo Nanetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gusttavo (Carbone); João Alves (Fabiano), Guilherme (Pablo Lucio) e Matheus Gonçalves; Joshua (Felipe Teresa), Lorran e Pedro Leão (Shola).

Técnico: Bruno Pivetti.

Barcelona

Aller; Xavi Espart, Cuenca, Cortés e Farré (Oduro); Fariñas (Parriego), Junyent (Shane Kluivert) e Pedro Rodríguez (Tommy Marqués); Juan Hernández, Virgili e Gistau (Nomoko).

Técnico: Belletti.

Ficha técnica

Flamengo 2(6)x2(5) Barcelona – Copa Intercontinental Sub-20

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 23/08/2025 às 16h30

Arbitragem: Jhon Ospina (COL), Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)

Cartões amarelos: Guilherme (FLA), Pedro Rodríguez (BAR), Pedro Leão (FLA), Kluivert (BAR) e Iago (FLA)

Gols: Lorran (10’1ºT), Virgili (25’2ºT), Cortés (49’2ºT) e Iago (51’2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)