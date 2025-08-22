ESPORTES
Botafogo perde para a LDU em Quito e dá adeus à Libertadores
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 21/08/2025 às 20:58
Alterado em 22/08/2025 às 08:10
Cometendo muitos erros e inofensivo em 90% do jogo, o Botafogo perdeu para a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), na altitude de Quito, e deu adeus ao sonho do bi da Libertadores, caindo ainda na fase de oitavas de final. O placar agregado acabou em 2 a 1 para o time equatoriano. Foi a primeira derrota do Glorioso como visitante sob o comando de Davide Ancelotti, logo quando não poderia.
O jogo
O Botafogo demorou a entrar no jogo, o que foi para lá de prejudicial. Logo aos cinco minutos, Allan saiu jogando errado e Alzugaray arriscou de fora da área, bara defesa segura de John. Dois minutos depois, a LDU abriu o placar. Richard Mina desceu pelo lado direito e cruzou, Marçal não conseguiu cortar e a bola sobrou para Villamil, com liberdade, chutar desviado e fazer 1 a 0. Péssima hora para tomar um gol.
O Glorioso sofreu no início, mas aos poucos conseguiu equilibrar um pouco as ações. E desperdiçou duas boas oportunidades. Aos 24, Danilo enfiou na medida para Savarino, em impedimento milimétrico, finalizar por cima. Depois, aos 34, Vitinho descolou um longo lançamento e Marlon Freitas, livre, tentou encobrir o goleiro, mas acabou recuando para Valle. Nos acréscimos, Bryan Ramírez voltou a assustar pela LDU, em chute de fora que saiu à direita.
O segundo tempo começou como o primeiro, com o Botafogo errando muito. E a LDU acabou ampliando o placar e virando o confronto. Após um escanteio inexistente, a bola sobrou para Adé, que finalizou de fora, e Marlon Freitas desviou com o braço dentro da área. Pênalti, que Alzugaray converteu para fazer 2 a 0.
Seis minutos depois, Vitinho saiu jogando errado de trás e ofereceu a Villamil a chance de ampliar, mas ele acabou chutando por cima. Davide Ancelotti foi fazendo mudanças, trocando as peças da frente e renovando o fôlego, inclusive com a entrada de Arthur Cabral, mas o Botafogo seguia inofensivo.
A pressão alvinegra enfim veio nos dez minutos finais, ainda mais depois da expulsão de Richard Mina por uma falta dura em Jeffinho. E o Glorioso teve a chance de levar para os pênaltis. Aos 44, Barboza fez o lançamento e Vitinho, livre, errou o alvo e finalizou para fora, desperdiçando uma ótima oportunidade. No fim, um festival de chuveirinhos inofensivos e a eliminação.
Próximos jogos
O Botafogo volta a jogar no próximo domingo (24/8), quando visita o Juventude, às 18h30, no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Glorioso inicia a disputa das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, quarta (27/8), às 21h30, em São Januário.
FICHA TÉCNICA
LDU 2 X 0 BOTAFOGO
Estádio: Casa Blanca
Data-Hora: 21/8/2025 – 19h
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Germán Delfino (ARG)
Público: –
Cartões amarelos: Cornejo e Allala (LDU); Danilo, Marlon Freitas e Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: Richard Mina 37’/2ºT (LDU)
Gols: Villamil 7’/1ºT (1-0) e Alzugaray 14’/2ºT (2-0)
LDU: Valle; Richard Mina, Adé e Leonel Quiñónez; José Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda 47’/2ºT), Villamil e Bryan Ramírez (Allala 38’/2ºT); Jeison Medina (Cabeza 32’/2ºT) e Alzugaray (Erique 32’/2ºT) – Técnico: Tiago Nunes.
BOTAFOGO: John; Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Newton 16’/2ºT), Marlon Freitas (Arthur Cabral 16’/2ºT) e Danilo; Artur (Álvaro Montoro 22’/2ºT), Savarino (Joaquín Correa 22’/2ºT) e Matheus Martins (Jeffinho 29’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.