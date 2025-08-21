ESPORTES
Flamengo vence Internacional no Beira Rio e garante vaga nas quartas de final da Libertadores
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 20/08/2025 às 23:57
Alterado em 21/08/2025 às 08:53
Por Rômulo Paranhos - Rumo às quartas! O Mengão fez valer a sua força e venceu o Internacional por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (20), no Beira Rio, garantindo de maneira incontestável a classificação para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Arrascaeta, na primeira etapa, e Pedro, vindo do banco no segundo tempo, marcaram os gols da grande vitória rubro-negra. Agora, o Mengão vai enfrentar o Estudiantes (ARG) na próxima fase.
O jogo
Antes de a bola rolar, uma chuva de papel picado atrasou o início da partida em pouco mais de 20 minutos. Quando a partida começou, as duas equipes travavam uma disputa pela posse de bola. Aos poucos, o Flamengo foi ficando mais com a posse de bola e trocava passes para tentar abrir espaço na defesa colorada.
Aos 23’, Arrascaeta abriu para Varela na direita e o uruguaio arriscou o chute para o gol, mas a bola subiu muito e saiu em tiro de meta. Três minutos depois, o Mengão abriu o placar no Beira Rio! Samuel Lino recebeu na ponta esquerda, cortou pra dentro e bateu cruzado. Rochet deu rebote, Plata ajeitou de cabeça para Arrascaeta, que chutou de primeira para estufar as redes: 1 a 0.
Mesmo com a vantagem, o Mais Querido não abdicou do ataque e continuou tentando mais gols. Aos 38’, Bruno Henrique ganhou a dividida no meio-campo, a bola ficou com Samuel Lino que partiu em velocidade pela esquerda. Ele invadiu a área e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. Com total domínio das ações, o Flamengo foi para o intervalo com a classificação encaminhada.
Por muito pouco, o Rubro-Negro não ampliou logo no início do segundo tempo. Arrascaeta cobrou falta na área, Saúl desviou de cabeça e Rochet fez grande defesa no canto direito. Bruno Henrique chegou a ampliar aos 18’, mas o árbitro e o VAR marcaram o impedimento do atacante.
Com o passar dos minutos, o Inter foi tentando chegar mais no ataque, mas o time rubro-negro conseguia se defender bem e não levava sustos. O lance mais perigoso do Colorado no jogo foi uma bola na trave de Borré aos 38’.
Para sacramentar a classificação, Pedro, que tinha acabado de entrar, ampliou o marcador aos 42’. Luiz Araújo cruzou na área, Léo Pereira tentou desviar e a bola sobrou limpa para o camisa 9 empurrar para as redes e decretar a vitória e a classificação do Mengão para as quartas de final da Libertadores.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Wallace Yan), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).
Técnico: Filipe Luís.
Internacional
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Carbonero) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho), Bruno Tabata (Borré) e Ricardo Mathias (Enner Valencia).
Técnico: Roger Machado.
Ficha técnica
Internacional 0x2 Flamengo – Conmebol Libertadores | Oitavas de final | Volta
Local: Beira Rio, Porto Alegre-RS
Data e horário: 20/08/2025 às 21h30
Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)
Cartões amarelos: Juninho (INT), Bernabéi (INT) e Varela (FLA)
Gols: Arrascaeta (26’1ºT) e Pedro (42’2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)