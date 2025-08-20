ESPORTES
Fluminense vence o América de Cali e vai às quartas de final da Conmebol Sul-Americana
Por ESPORTES JB
Publicado em 19/08/2025 às 23:34
Alterado em 20/08/2025 às 08:14
O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0, nesta terça-feira (19), e está nas quartas de final da Conmebol Sul-Americana. No Maracanã, a equipe controlou o ritmo da partida e, com gols de Serna e Martinelli, garantiu a classificação para a próxima fase, com placar agregado de 4 a 1.
O adversário do Tricolor na disputa pela vaga na semifinal da competição virá do confronto entre Lanús e Central Córdoba, nesta quinta-feira (21).
A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo neste sábado (23/08), para enfrentar o Bragantino, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques.
PRIMEIRO TEMPO
Num jogo em que o Fluminense imprimiu volume e pressão desde o apito inicial, as chances começaram a surgir rapidamente. A primeira boa oportunidade aconteceu logo aos 2 minutos, quando Canobbio invadiu a área e cruzou para Serna cabecear, para defesa do goleiro. Na sobra, Martinelli cortou a zaga e finalizou por cima do gol. Logo na sequência, aos 5, Everaldo recebeu na entrada da área e acionou Samuel Xavier na direita, que chutou de primeira para fora. Aos 7, Martinelli interceptou bola longa do adversário e tocou para Serna, que finalizou e o goleiro defendeu.
O time continuou pressionando na marcação para roubar a bola e chegar com perigo ao gol adversário. Aos 11 minutos foi a vez de Everaldo assustar, mas a finalização saiu em linha de fundo. De tanto insistir, o Tricolor chegou ao gol aos 22 minutos. Hércules lançou para Serna, que tirou do marcador e mandou rasteiro para abrir o placar no Maracanã. Aos 27, Everaldo recebeu de Serna na área e finalizou travado pela defesa. Aos 44, Lima cobrou falta com perigo, mas o chute desviou na barreira e foi para fora.
SEGUNDO TEMPO
Mesmo com a vantagem no placar, o Tricolor retornou do vestiário com a mesma intensidade e quase marcou o segundo com Martinelli, aos 2 minutos. Renê cruzou para Everaldo, que finalizou travado pela zaga. Na sequência, Martinelli ficou com a sobra e chutou rasteiro para o gol.
A equipe continuou apostando no contra-ataque e pressão na saída de bola e, aos dez, Canobbio roubou a bola no campo de ataque e ficou livre para invadir a área e tocar para Martinelli, que limpou a marcação e finalizou forte para marcar o segundo da partida.
Sem diminuir o ritmo, o time seguiu criando chances e, aos 16, Canobbio recebeu na entrada da área e finalizou por cima do gol. Aos 20, Hércules puxou o contra-ataque e acionou Serna, que invadiu a área passando pela marcação e finalizou, para fora. O Fluminense manteve a presença no campo ofensivo e, aos 41, voltou a finalizar com John Kennedy, mas o chute foi para fora. Já nos acréscimos, Keno finalizou cruzado, exigindo defesa do goleiro.
FICHA TÉCNICA
Copa Sul-Americana - Oitavas de final - Volta
19/08/2025, 21h30, Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Ganso); Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Renato Gaúcho.
América de Cali (0)
Jorge Soto; Tovar, Pestaña (Lucumi), Bocanegra e Mina; Carrascal, Escobar e Candelo (Castillo); Barrios, Jhon Murillo (Luis Ramos) e Hogaldo (Garces). Técnico: Gabriel Raimondi
Gols: Serna (22' 1T), Martinelli (10' 2T)(FLU)
Cartões amarelos: Pestaña e Candelo (AME)
Arbitragem: Alexis Herrera, auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte