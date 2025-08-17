ESPORTES
Brasileirão: Vasco faz Neymar chorar no Morumbi: 6 a zero no Santos, sem piedade
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 17/08/2025 às 19:00
Alterado em 17/08/2025 às 22:07
O Vasco da Gama visitou o Santos (SP) no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (17). E relembrando as históricas conquistas no estádio, o Cruzmaltino aplicou uma sonora goleada no adversário: 6 a 0. Philippe Coutinho, duas vezes, Lucas Piton, David, Rayan e Tchê Tchê anotaram os gols.
Com o resultado, o Gigante da Colina chega a 19 pontos no certame. Agora o Vasco encara o Juventude em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece na quarta-feira (20), às 19h, no Alfredo Jaconi.
Philippe Coutinho fez dois gols: destaque da partida Foto: Vasco
O JOGO
Santos 0x6 VASCO DA GAMA – Campeonato Brasileiro, 20ª rodada – Estádio MorumBIS – 17/08/2025 às 16h
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)
AVAR2: Rodrigo Batista Raposo (DF)
Santos (SP): Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Tomas Rincón), Neymar, Barreal (Caballero); Guilherme e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cléber Xavier.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Coutinho. Rayan (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (GB) e David (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz.
Cartões amarelo: Luisão e Neymar (SAN); Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Rayan (VAS)
Gols: Lucas Piton; David; Coutinho, duas vezes, Rayan e Tchê Tchê (VAS).
(com Assessoria de Imprensa do Vasco)