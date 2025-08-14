ESPORTES
Com gol relâmpago, Botafogo vence LDU e abre vantagem nas oitavas da Libertadores
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 14/08/2025 às 21:57
Alterado em 14/08/2025 às 22:16
Um gol com 13 segundos definiu o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, entre Botafogo e LDU, nesta quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos. Artur foi quem marcou, deu a vitória por 1 a 0 e a vantagem ao Glorioso no confronto.
O início não poderia ser melhor para o Botafogo. Ainda no embalo de um mosaico em movimento e de uma recepção de gala, a torcida comemorou um gol com 13 segundos. Foi o tempo de Arthur Cabral roubar uma bola, Alex Telles cruzar na medida e Artur mandar para a rede.
Cenário melhor impossível, com gol cedo para desbloquar o jogo e abrir caminhos. Imaginava-se. Não foi o que ocorreu. A LDU conseguiu entrar na partida, e o Botafogo não foi bem nas transições e nos contra-ataques. Aos 6 minutos, Alzugaray finalizou por cima. Aos 12, John fez uma defesaça em veio de Cornejo.
O Botafogo só melhorar no meio do segundo tempo e teve duas tímidas oportunidades com Artur. Em uma, o cruzamento passou por cima do goleiro e Caicedo tirou, aos 27. Em outra, o atacante cabeceou para boa defesa de Valle, mas havia impedimento no lance.
Do outro lado, a LDU chegou perto duas vezes, mas Vitinho salvou. Ele cortou um contra-ataque com carrinho preciso dentro da área aos 28. Já aos 46, após John sair de soco e o gol ficar aberto, o lateral evitou o empate de Alzugaray, quase em cima da linha. Ainda teve mais um susto, com cabeçada de Medina para fora.
Na etapa final, cenário parecido. A diferença era que, embora pouco atacasse com perigo, o Botafogo motrava mais equilíbrio defensivo. O técnico Davide Ancelotti, que havia perdido David Ricardo por lesão no primeiro tempo, fez alterações por opção, com as entradas de Joaquín Correa e Matheus Martins. Pouco depois, os acionados foram Allan e Nathan Fernandes.
Com dois pontas em campo, o Botafogo, enfim, achou um contra-ataque. Foi quando Matheus Martins, aos 26 minutos, arrancou em alta velocidade pela esquerda, invadiu a área e finalizou, mas Adé conseguiu travar na última hora. Já aos 32, Arthur Cabral limpou o lance bateu de canhota, Valle defendeu em dois tempos.
Faltava caprichar na última bola. Como foi com Nathan Fernandes, que avançou pelo meio e forçou demais o passe em Joaquín Correa, quando Matheus Martins passava livre na esquerda. Aos 41, Correa quase conseguiu concluir cruzamento de Nathan.
Ainda teve mais uma oportunidade. Matheus Martins acelerou pela esquerda e cruzou, Joaquín Correa pegou de primeira e o goleiro fez boa defesa. A impressão é que o Botafgo demorou a aumentar o ritmo e, por isso, não conseguiu ampliar a vantagem.
Próximos jogos do Botafogo
Botafogo e LDU voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21/8), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito. Antes, o Glorioso tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro, domingo (17/8), às 20h30, contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 LDU
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 14/8/2025 – 19h
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL)
VAR: David Rodríguez (COL)
Renda/Público: 37.155 presentes
Cartões amarelos: Marçal (BOT); Richard Mina, Cornejo e Gruezo (LDU)
Cartões vermelhos: Andrew Mangan, 44’/1ºT (BOT)