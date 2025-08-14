Flamengo vence Internacional no Maracanã e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Bruno Henrique marca de cabeça e decreta vitória por 1 a 0. Rubro-Negro joga pelo empate na partida de volta para se classificar

Publicado em 13/08/2025 às 23:30

Alterado em 14/08/2025 às 06:51

Por Rômulo Paranhos - Em noite de Libertadores com o Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), e saiu na frente no confronto de ida das oitavas de final. Bruno Henrique, de cabeça, marcou o gol rubro-negro ainda na primeira etapa. Agora, o Mengão terá a vantagem do empate na partida de volta para avançar de fase na competição continental.

O jogo

Quando o árbitro autorizou o início de partida, o Flamengo imediatamente já desceu para o ataque e sofreu uma falta perigosa na entrada da área. Luiz Araújo foi para a cobrança, mas mandou na barreira. Nos primeiros minutos, só o time rubro-negro ficava com a bola, dominando completamente as ações. Quando o Inter tentava sair tocando, o Fla subia as linhas e conseguia recuperar a posse de bola rapidamente.

A primeira oportunidade foi criada aos 12’. Luiz Araújo recebeu aberto na direita, cortou para o meio e bateu colocado. Rochet se esticou todo para fazer uma bela defesa espalmando para o lado. À medida que o tempo passava, o jogo ficava muito disputado no setor de meio-campo com perde e ganha para ambos os lados.

De tanto buscar o gol, o Mengão abriu o marcador aos 27’. Luiz Araújo cobrou escanteio na pequena área e Bruno Henrique subiu livre para mandar de cabeça no cantinho direito do goleiro, explodindo a Nação no Maraca: 1 a 0. Foi o 103º gol do atacante com o Manto Sagrado, sendo o 30º de cabeça.

Com a vantagem, o time rubro-negro manteve o ímpeto ofensivo e continuou buscando o ataque a todo momento. Aos 42’, Luiz Araújo dominou livre dentro da área e rolou na direção da meia-lua. Allan chegou batendo de primeira, mas o chute foi por cima da meta colorada. O Flamengo envolveu completamente o adversário na primeira etapa e foi para o intervalo com a merecida vantagem de um gol.

Na volta do intervalo, Varela entrou na vaga de Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído. Precisando correr atrás do resultado, o Internacional adiantou as linhas e pressionava a saída de bola rubro-negra.

Com a mudança de postura do Inter, o Flamengo já não encontrava a mesma facilidade de criar as jogadas como aconteceu na etapa inicial. Aos 25’, o Mais Querido voltou a levar perigo à meta de Rochet. Bruno Henrique recebeu na entrada da área, ajeitou e arriscou o chute. A bola foi por cima do gol.

No decorrer do jogo, Carrascal entrou no lugar de Plata para fazer sua estreia pelo Mengão. Já Samuel Lino saiu para dar lugar a Cebolinha, renovando o gás pela ponta esquerda. Nos minutos finais, Luiz Araújo pegou a sobra dentro da área e mandou de canhota para boa defesa de Rochet.

O Inter tentou uma pressão nos acréscimos, mas o Fla conseguiu segurar e saiu de campo com a vitória por 1 a 0, que dá a vantagem de jogar pelo empate no Beira Rio para chegar às quartas de final da Libertadores.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo) e Luiz Araújo; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

Internacional

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Gustavo Prado), Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Richard) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Borré).

Técnico: Roger Machado.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Internacional – Conmebol Libertadores | Oitavas de final | Ida

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 13/08/2025 às 21h30

Arbitragem: Dario Herrera (ARG), Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

Cartões amarelos: Varela (FLA) e Gustavo (INT)

Gol: Bruno Henrique (27’1ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)