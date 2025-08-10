Mengão vence o Mirassol no Maracanã e segue firme na liderança do Brasileirão

Léo Pereira e Plata balançaram as redes no triunfo por 2 a 1. Rubro-Negro continua na primeira colocação do campeonato com 40 pontos

Publicado em 09/08/2025 às 20:35

Alterado em 10/08/2025 às 21:17

Leo Pereira 'engraxa a chuteira' de Samuel Lino pelo belo passe que recebeu para fazer seu gol Foto: Gilvan de Souza / CRF

Por Rômulo Paranhos - Voltando as atenções para o Brasileirão, o Flamengo entrou em campo neste sábado (9), no Maracanã, venceu o Mirassol por 2 a 1, e seguiu firme na liderança do campeonato nacional. Léo Pereira e Plata marcaram os gols do Mengão, que agora soma 40 pontos na competição nacional com um jogo ainda por fazer.

No meio da semana, o Mais Querido voltará a jogar no Maracanã. Desta vez, o adversário será o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

O jogo

No primeiro ataque da partida, com menos de um minuto de bola rolando, Plata cruzou pela direita, a defesa do Mirassol afastou mal e a bola sobrou para Arrascaeta, que emendou de primeira. O chute saiu muito por cima da meta. O Flamengo pressionava muito nos primeiros minutos para buscar logo o gol.

Com a marcação em linha alta, o time rubro-negro pressionava a saída de bola do Mirassol, que encontrava muita dificuldade para sair jogando, mas quando escapava, oferecia perigo ao gol de Rossi. Aos 17’, Alex Sandro acionou Samuel Lino pela esquerda, ele cortou a marcação e bateu forte. A bola desviou no caminho e saiu em escanteio.

No lance seguinte, o Mengão conseguiu abrir o placar após inúmeras tentativas. Samuel Lino, aberto na esquerda, cruzou na medida para Léo Pereira subir livre e cabecear com estilo para o fundo das redes: 1 a 0. Com a vantagem, o Mais Querido foi ditando o ritmo da partida, tocando a bola de pé em pé e explorando mais o lado esquerdo do campo, com a verticalidade de Samuel Lino.

Aos 31’, Emerson Royal tentou o cruzamento pela direita, a bola desviou na marcação e quase enganou Walter, que se esticou todo para evitar o segundo gol. No lance seguinte Pedro recebeu na entrada da área e rolou na direita para Plata chegar batendo de primeira. Walter, mais uma vez, caiu bem para fazer a defesa.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Mirassol chegou a levar perigo com Chico da Costa, que dominou dentro da área e mandou por cima da meta. Tirando esse susto, o Flamengo foi bem superior, criou oportunidades para fazer o segundo e foi para o intervalo com a vantagem.

No segundo tempo, o Mirassol saiu mais para o jogo porque precisava correr atrás do prejuízo. Com isso, o Flamengo ganhou mais campo para explorar as jogadas de contra-ataque. A primeira substituição na equipe rubro-negra aconteceu antes dos 15’. Luiz Araújo entrou no lugar de Pedro.

Na base da troca de passes no campo ofensivo, o Mengão chegou ao segundo gols aos 22’. Arrascaeta recebeu pela esquerda da área e deu um belo cruzamento de três dedos para a segunda trave. Plata chegou a tempo de empurrar para o fundo da rede.

Poucos minutos depois, o Mirassol diminuiu com Gabriel, que pegou a sobra dentro da área e bateu no canto de Rossi: 2 a 1. O Fla tentou a resposta logo na sequência. Samuel Lino tabelou com Arrascaeta, foi na linha de fundo e cruzou rasteiro. Plata fez o pivô e rolou para Arrascaeta bater no cantinho. Walter se esticou todo para evitar mais um gol.

Nos minutos finais da partida, o Mirassol tentou uma última pressão para buscar o empate, mas o Rubro-Negro conseguiu se defender e saiu de campo com mais uma vitória dentro de casa. Com o resultado, a equipe de Filipe Luís segue na liderança do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo, Allan e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo).

Técnico: Filipe Luís.

Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Chico da Costa e Edson Carioca (Alesson).

Técnico: Rafael Guanaes.

Ficha técnica

Flamengo 2x1 Mirassol – Campeonato Brasileiro | 19ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 09/08/2025 às 18h30

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA) e João Victor (MIR)

Gols: Léo Pereira (18’1ºT), Plata (22’2ºT) e Gabriel (28’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)