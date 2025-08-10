ESPORTES
Botafogo massacra Fortaleza de Renato Paiva e vence a quarta seguida fora de casa no Brasileirão
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 09/08/2025 às 23:10
Alterado em 10/08/2025 às 10:01
Com dois gols do zagueiro improvisado Marçal e jogando com um a mais desde os cinco minutos, o desfalcado Botafogo goleou o Fortaleza por 5 a 0 na noite deste sábado (9), na Arena Castelão, e conquistou a quarta vitória seguida fora de casa no Campeonato Brasileiro.
Foi também a quarta vitória em quatro jogos do técnico Davide Ancelotti como visitante no comando alvinegro. O Glorioso foi a 29 pontos e subiu para a quinta posição no Brasileirão, antes de voltar à disputa da Libertadores – na quinta-feira, tem jogo de ida das oitavas contra a LDU no Estádio Nilton Santos.
O jogo
A partida começou com um lance decisivo. Com cinco minutos, Gustavo Mancha deu um carrinho por cima e acertou a canela de Danilo. O árbitro Anderson Daronco expulsou o zagueiro do Fortaleza, mas o VAR Thiago Duarte Peixoto recomendou revisão. Daronco foi ao monitor e manteve a decisão. O Fortaleza agora jogaria toda a partida com 10.
Aí o cenário se desenhou a favor do Botafogo, que abriu o placar aos 14 minutos: Alex Telles cobrou falta da direita e Marçal, de cabeça, no primeiro pau, fez 1 a 0. Aos 22, Savarino quase fez o segundo, de fora da área. No fim do primeiro tempo, o Fortaleza chegou a dar uns sustos, primeiro com Tinga, de cabeça, e depois com Herrera finalizando para fora, após uma saída errada de Newton.
No entanto, nos acréscimos, o Botafogo marcou o segundo: Álvaro Montoro deu um passe açucarado entre os zagueiros, Arthur Cabral penetrou na área, passou pelo goleiro Vinícius Silvestre e jogou para as redes. Ele, que tinha fama de carrasco do Fortaleza quando atuava pelo Ceará: 2 a 0.
O Glorioso acabou matando o jogo no começo do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Newton acertou a trave, num bonito chute. Aos três, Alex Telles cobrou escanteio da esquerda, Arthur Cabral dominou a bola dentro da área, fez a parede e Marçal – ele de novo – chegou estufando a rede: 3 a 0. Aos oito, Savarino bateu escanteio da direita e David Ricardo, ex-Ceará, marcou o quarto, também de cabeça – o primeiro dele pelo Fogão.
Depois disso, o jogo ficou um longo tempo paralisado por conta do atendimento ao bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi, que caiu feio e machucou o ombro, sem conseguir continuar – o quarto-árbitro Lucas Guimarães Rechatiko Horn acabou fazendo a função no restante da partida. E, nos acréscimos, Matheus Martins fechou a conta, com um chute da entrada da área: Botafogo 5 a 0!
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 X 5 BOTAFOGO
Estádio: Arena Castelão
Data-Hora: 9/8/2025 – 20h30
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Renda e público: R$ 577.377,00 / 31.645 torcedores
Cartões amarelos: Renato Paiva, Adam Bareiro e Kuscevic (FOR)
Cartões vermelhos: Gustavo Mancha 5’/1ºT (FOR)
Gols: Marçal 14’/1ºT (0-1), Arthur Cabral 50’/1ºT (0-2), Marçal 3’/2ºT (0-3), David Ricardo 8’/2ºT (0-4) e Matheus Martins 47’/2ºT (0-5)
FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Rossetto – Intervalo) e Lucca Prior (Yago Pikachu 19’/2ºT); Herrera (Adam Bareiro 13’/2ºT), Breno Lopes (Kervin Andrade 13’/2ºT) e Deyverson (Gastón Ávila 12’/1ºT) – Técnico: Renato Paiva.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte 12’/2ºT), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo (Huguinho 21’/2ºT) e Savarino (Joaquín Correa 12’/2ºT); Artur, Arthur Cabral (Mastriani 29’/2ºT) e Álvaro Montoro (Matheus Martins – Intervalo) – Técnico: Davide Ancelotti.