Botafogo vence Bragantino de novo e vai às quartas de final da Copa do Brasil
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 06/08/2025 às 21:02
Alterado em 06/08/2025 às 21:56
O sonho continua. Com uma atuação madura, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino de novo, desta vez por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, nesta quarta-feira, e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil com um placar agregado de 3 a 0. É a primeira vez que o Glorioso alcança essa fase desde 2017.
Savarino marcou o gol alvinegro, com um passe luxuoso de Danilo no segundo tempo. O volante tinha acabo de entrar no lugar de Marlon Freitas, que precisou sair de ambulância após um choque de cabeça preocupante. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será na próxima terça-feira, na sede da CBF.
O jogo
Por conta da desvantagem na ida, o Red Bull Bragantino começou a partida indo com tudo para o ataque. E o Botafogo, bastante modificado, demorou um pouco a entrar no jogo. Logo com dois minutos, Jhon Jhon finalizou livre na entrada da área em excelentes condições, após receber de Nacho Laquintana, mas bateu para fora (ainda bem).
Quatro minutos depois, Praxedes soltou um pombo sem asa de fora da área e marcou um golaço, sem chances para Léo Linck. No entanto, o lance foi invalidado após uma relativa demora, por impedimento milimétrico apontado pelo VAR (graças a Deus). Aos 18, Linck trabalhou, em cabeceio de Pedro Henrique.
A partir daí, o Botafogo enfim conseguiu controlar mais o jogo, ficando um pouco mais com a posse de bola e sabendo parar o relógio. O Alvinegro se manteve firme, defendendo bem quando exigido e não dando mais espaço para o time da casa. E levou a vantagem de dois gols para o intervalo.
No começo do segundo tempo, um susto daqueles. Marlon Freitas bateu o rosto na nuca de Nacho Laquintana e caiu desacordado, precisando sair de ambulância. O jogo ficou oito minutos paralisado, e Danilo entrou no lugar do capitão. A contratação alvinegra, em sua primeira jogada, interceptou uma bola no meio-campo e enfiou na medida para Savarino abrir o placar na saída de Cleiton e ampliar a vantagem botafoguense no confronto: 1 a 0.
A situação ficou ainda mais confortável para o Glorioso, e melhorou por conta da atitude dos jogadores do Red Bull Bragantino. Primeiro, Nathan Mendes recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, após falta em Santi Rodríguez. Depois, Athyrson deu uma pregada em Joaquín Correa e foi expulso direto, aos 34 minutos, deixando o time da casa com dois a menos. Aí foi só esperar o relógio andar e comemorar a classificação.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 BOTAFOGO
Estádio: Cícero de Souza Marques
Data-Hora: 6/8/2025 – 19h
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR-Fifa/SC)
Renda e público: –
Cartões amarelos: Nathan Mendes, Jhon Jhon e Cleiton (RBB); Marlon Freitas, Joaquín Correa e Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: Nathan Mendes 25’/2ºT e Athyrson 34’/2ºT (RBB)
Gols: Savarino 9’/2ºT (0-1)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho (João Neto 38’/2ºT), Praxedes (Athyrson 21’/2ºT), Gustavo Neves (Gabriel 28’/2ºT) e Jhon Jhon (Davi Gomes 38’/2ºT); Nacho Laquintana (Marcelinho 21’/2ºT) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas 21’/2ºT) – Técnico: Fernando Seabra.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal 37’/2ºT); Newton (Huguinho 42’/2ºT), Marlon Freitas (Danilo 8’/2ºT) e Joaquín Correa; Nathan Fernandes (Matheus Martins 28’/2ºT), Savarino (Mastriani 37’/2ºT) e Santi Rodríguez (Artur 28’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.