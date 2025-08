Mais um do Everaldo: Fluminense vence o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

...

Publicado em 02/08/2025 às 23:00

Alterado em 03/08/2025 às 13:21

O Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (2), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Everaldo foi o autor do gol da vitória. Com o resultado, o Tricolor chega aos 23 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na quarta-feira (06/08), quando enfrenta o Internacional, às 21h, em casa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar, o Fluminense precisa apenas de um empate, após vencer a partida de ida por 2 a 1, com dois gols de Everaldo.

PRIMEIRO TEMPO

Depois de um início de poucas oportunidades, o Fluminense chegou com perigo pela primeira vez aos 13 minutos, quando Ganso acionou Keno na esquerda, o ponta levou até a entrada da área e cruzou buscando Serna, mas o colombiano não chegou a tempo e a bola foi para fora. Dois minutos depois, Serna recebeu na direita e cruzou de primeira para Everaldo, que tocou de cabeça, mas a bola desviou no defensor e foi para fora. O camisa 9 quase abriu o placar aos 19, quando cabeceou raspando na trave após mais um cruzamento de Serna.

A equipe manteve a pressão e teve mais uma oportunidade aos 31, em falta perigosa na entrada da área. Keno fez a cobrança na medida e Manoel finalizou de cabeça, para fora. Aos 44, Guga aproveitou a sobra e mandou de cabeça para a área, Everaldo tocou de primeira e abriu o placar no Maracanã.



SEGUNDO TEMPO

Com a vantagem no marcador, o Tricolor voltou diferente com Thiago Santos na vaga de Hércules e teve o primeiro lance perigoso aos 19. Ganso cobrou escanteio na área e Thiago Santos apareceu para cabecear rente ao travessão. Everaldo quase fez o segundo aos 23, após belo passe de Lima. O camisa 9 levou até a entrada da área, limpou a marcação e finalizou, para fora. Aos 24, Canobbio sofreu pênalti e Everaldo fez a cobrança, mas a bola foi na trave.

A equipe aumentou o volume de jogo e passou a ocupar o campo ofensivo adversário. Aos 41, Cano arriscou da entrada da área, mas teve chute bloqueado pela defesa. No último lance da partida, Cano finalizou cruzado e o goleiro defendeu.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

02/08/2025, 21h - Maracanã

Grêmio (0)

Thiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti (Edenilson), Dodi e Riquelme (Aravena); Alysson, Braithwaite e Pavón (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

Fluminense (1)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Ganso (Lima); Serna (Riquelme Felipe), Keno (Canobbio) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)



Gols: Everaldo (44' 1T) (FLU)

Cartões amarelos: Lucas Esteves e João Lucas (GRE)

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Rafael Trombeta e Andrey Luiz de Freitas.