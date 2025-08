Lucas Paquetá é absolvido de suposta infração de regras de apostas

...

Publicado em 31/07/2025 às 12:27

Alterado em 31/07/2025 às 14:32

O jogador de futebol Lucas Paquetá, do West Ham United, foi absolvido por uma Comissão Reguladora independente das acusações de supostas violações das regras de apostas esportivas, anunciou o clube londrino nesta quinta-feira (31).

O brasileiro foi acusado de quatro supostas violações das regras da Federação Inglesa de Futebol (FA) durante partidas da Premier League de sua equipe.

O jogador de 27 anos era suspeito de tentar influenciar essas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão com o "propósito indevido de afetar o mercado de apostas".

Paquetá negou as acusações e a comissão reguladora independente concluiu que elas não foram comprovadas após uma audiência.

Por outro lado, a FA anunciou que duas acusações contra Paquetá, por "falta de cooperação com sua investigação", foram comprovadas, acrescentando que uma comissão decidirá uma sanção apropriada para essas infrações comprovadas "o mais rápido possível".

Em um comunicado divulgado pelo West Ham United, o brasileiro reiterou que sempre afirmou sua "inocência contra essas acusações gravíssimas".

"Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto", acrescentou Paquetá no comunicado, que posteriormente publicou em seu perfil do Instagram.

O vice-presidente do clube, Karren Brady, disse estar "satisfeito" com a decisão. "Ele alegou sua inocência desde o início e, como clube, estivemos firmemente ao seu lado e o apoiamos durante todo o processo."

(com AFP)