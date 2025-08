Com dois de Everaldo, Fluminense vence o Internacional no Beira-Rio no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Vitória por 2 a 1 deixa o Tricolor em vantagem para a volta, na próxima quarta, no Maracanã

Publicado em 30/07/2025 às 23:31

Alterado em 31/07/2025 às 14:07

O Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Equilibrado na defesa e efetivo no campo de ataque, o Tricolor aproveitou as oportunidades e garantiu a vitória com dois gols de Everaldo ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Fluminense leva um gol de vantagem para o reencontro das equipes valendo a classificação. O confronto será realizado na quarta-feira da próxima semana (06), às 21h30, no Maracanã.

Antes de decidir a vaga nas quartas de final, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e volta a campo no sábado (02), às 21h, no Maracanã, contra o Grêmio, pela 18ª rodada da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense abriu o placar logo em sua primeira oportunidade no jogo. Aos 8 minutos, Kevin Serna venceu disputa de bola próxima a grande área e mandou uma bomba na trave. Na sobra, Everaldo bateu firme de primeira e estufou a rede. O Tricolor seguiu levando perigo em suas ações de ataque. Aos 27, Samuel Xavier cruzou, a defesa desviou e Canobbio bateu para fora. No minuto seguinte, Serna avançou pela direita e rolou para Everaldo no meio, que teve a finalização travada.

Aos 34 minutos, Carbonero empatou para o adversário. Aos 40, o Tricolor reagiu, novamente com Serna e Everaldo. O colombiano se impôs pelo lado direito, passou pelo marcador e cruzou na medida para o centroavante pegar de primeira e marcar mais um golaço na última grande chance da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou disputado e sem grandes chances. Aos 21 minutos, o Fluminense chegou ao campo de ataque com Hércules. O volante trabalhou com Canobbio pela esquerda, que ajeitou e bateu para defesa do goleiro. Aos 23, Nonato avançou pelo meio e rolou para Serna bater firme por cima. Dois minutos depois, Serna acelerou e buscou Everaldo na área, mas a defesa conseguiu o corte.

Até o fim da partida, o Tricolor trabalhou a bola, teve boas movimentações, não sofreu na defesa e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - Oitavas de final - Ida

30/07/2025, 21h30 - Beira-Rio

Internacional (1)

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Vitinho), Bruno Henrique (Ronaldo), Wesley (Gustavo Prado), Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Guga; Hércules, Martinelli (P.H. Ganso) e Nonato (Facundo Bernal); Serna (Keno), Soteldo (Canobbio) e Everaldo (Lima). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Carbonero (34’ 1T) (INT); Everaldo (8’ 1T) (40’ 1T) (FLU)

Cartões amarelos: Aguirre, Borré, Alan Patrick, Rochet (INT); Martinelli e Canobbio (FLU)

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Junior

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)