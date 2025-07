Com golaço de Alexander Barboza, Botafogo vence Bragantino no Niltão e constrói boa vantagem na Copa do Brasil

Assista ao gol do Botafogo no vídeo ao final da matéria

Publicado em 29/07/2025 às 21:29

Alterado em 30/07/2025 às 10:54

O zagueiro Alexander Barbosa desarmou o adversário quase na grande área do Botafogo, cruzou o campo trocando passes e cabeceou a bola no gol do Bragantino com indiscutível beleza plástica. Um gol de almanaque Foto: Vitor Silva/Botafogo

Com ótima atuação, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta terça-feira (29), no Estádio Nilton Santos, e construiu uma boa vantagem para ir às quartas de final da Copa do Brasil. O Glorioso pode perder por até um gol na semana que vem, em Bragança Paulista, para se classificar e seguir em busca do título inédito.

Álvaro Montoro, pela primeira vez, e Alexander Barboza (golaço) marcaram os gols do Botafogo. O resultado desta terça diante de um bom público no Estádio Nilton Santos foi ainda a primeira vitória de Davide Ancelotti em casa, após dois empates no Campeonato Brasileiro contra Vitória e Corinthians.

O jogo

O começo do jogo não foi muito animador, com o Red Bull Bragantino ficando mais com a bola e atacando. Logo aos cinco minutos, após boa trama pelo lado direito, Eduardo Sasha chutou para importante defesa de John. Aos poucos, o Botafogo foi conseguindo igualar. E mostrou-se letal. Aos 16 minutos, em jogada rápida, Artur enfiou na direita, Vitinho foi à linha de fundo e rolou para o meio para Álvaro Montoro, da altura da marca penal, finalizar com categoria e fazer seu primeiro gol com a camisa alvinegra: 1 a 0.

O gol deixou o Botafogo mais confortável no jogo e deu uma arrefecida nos ânimos do Red Bull Bragantino. O Glorioso não baixou o ritmo, marcando em cima e procurando construir rapidamente. Aos 26 minutos, Savarino arriscou de longe e pôs Cleiton para trabalhar. Aos 32, saiu um golaço coletivo. Alexander Barboza roubou a bola lá atrás e deu um pique, Cuiabano avançou e cruzou na medida para o zagueiro argentino testar com estilo. Belíssimo gol e 2 a 0 no placar.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Bragantino buscando mais o gol, até por conta do prejuízo no placar. E logo o Botafogo voltou a tomar conta do jogo. A partida estava sob controle, e o Glorioso desperdiçou algumas chances de construir uma vantagem ainda maior. A principal delas com Arthur Cabral, aos 27 minutos, que recebeu enfiada na medida de Savarino e chutou para a defesa de Cleiton.

Cinco minutos depois, Nathan Fernandes tabelou com Joaquín Correa – ambos haviam acabado de entrar – e chutou para mais uma defesa difícil do goleiro do Red Bull Bragantino. E o Glorioso ainda tomou um susto desnecessário no fim. Aos 41 minutos, Praxedes saiu livre de cara para John, mas o goleiro conseguiu defender bem, mostrando a segurança de sempre. Fato é que o Botafogo poderia ter vencido até por mais, porque faltou capricho nos contra-ataques.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 29/7/2025 – 19h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: R$ 1.239.180,00 / 24.089 pagantes / 26.656 presentes

Cartões amarelos: Cuiabano e Alexander Barboza (BOT); Eduardo Sasha e Agustín Sant’Anna (RBB)

Cartões vermelhos: –

Gols: Álvaro Montoro 16’/1ºT (1-0) e Alexander Barboza 32’/1ºT (2-0)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles 17’/2ºT); Newton (Allan 38’/2ºT), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Joaquín Correa 31’/2ºT), Arthur Cabral (Nathan Fernandes 31’/2ºT) e Álvaro Montoro (Matheus Martins 38’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Nathan Mendes 16’/2ºT), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustín Sant’Anna; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho 25’/2ºT) e John John; Lucas Barbosa (Vinicinho 16’/2ºT), Pitta (Thiago Borbas 34’/2ºT) e Eduardo Sasha (Praxedes 34’/2ºT) – Técnico: Fernando Seabra.

O golaço