Com gol de Léo Ortiz, Flamengo bate o Atlético-MG e reassume a liderança do Brasileirão

Zagueiro marca de cabeça na segunda etapa e decreta a vitória por 1 a 0, no Maracanã

Publicado em 27/07/2025 às 22:41

Alterado em 28/07/2025 às 08:28

Por Rômulo Paranhos - De volta à liderança! Em jogo muito disputado, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste domingo (27), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Léo Ortiz, de cabeça, balançou as redes após cruzamento açucarado de Luiz Araújo. Com o terceiro triunfo seguido, o Mengão reassumiu a liderança isolada do campeonato com 36 pontos e um jogo a menos. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (31) no duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

O jogo

A partida mal começou e o Flamengo já levou perigo com um minuto de bola rolando. Bruno Henrique foi lançado em profundidade pela esquerda, cortou para o meio e bateu colocado. Everson fez a defesa. Minutos depois, Pedro dominou dentro da área e bateu forte no ângulo. O goleiro fez mais uma grande defesa.

O Atlético tentou responder em seguida e levou perigo à meta rubro-negra. Viña recuou para Rossi e Rony se antecipou para roubar a bola. O atacante chutou para o gol e Varela conseguiu fazer o corte em cima da linha. Na sequência, Gabriel Menino bateu no canto e o goleiro rubro-negro fez a defesa. Aos 20’, Pedro tocou para Bruno Henrique na entrada da área, ele driblou Alan Franco e bateu colocado. A bola passou rente ao travessão.

Na reta final da primeira etapa, Plata foi derrubado a um passo da área. O árbitro, no primeiro momento, marcou o pênalti. Mas, após revisão no VAR, voltou atrás na decisão e assinalou a falta. O time rubro-negro pressionou nos acréscimos, mas não conseguiu balançar as redes e foi para o intervalo com 0 a 0 no placar.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com Evertton Araujo no lugar de Allan, pendurado com cartão amarelo. Com o jogo era bastante amarrado nos minutos iniciais, o time rubro-negro tentava manter a posse de bola no campo ofensivo, mas encontrava dificuldade para criar as jogadas.

De tanto insistir, o Mengão abriu o placar aos 30’ para a festa da Nação! Luiz Araújo cobrou falta na área e Léo Ortiz cabeceou firme para estufar as redes: 1 a 0. Foi o sexto gol do zagueiro vestindo o Manto e a 18ª assistência do camisa 7.

Nos minutos finais, o Atlético se mandou para o ataque buscando o empate, mas o Flamengo conseguiu controlar as ações e esperou o apito final para confirmar mais uma vitória em casa. Com o resultado, o Mengão voltou à liderança isolada do Brasileirão com 36 pontos.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Cleiton); Allan (Evertton Araujo), Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).

Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG

Everson; Saravia (Biel), Igor Rabello, Junior Alonso e Alan Franco; Fausto Vera (Natanael), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony (Igor Gomes) e Cuello.

Técnico: Cuca.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro | 17ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 27/07/2025 às 20h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

Cartões amarelos: Allan (FLA), Fausto Vera (FLA), Everson (CAM), Saravia (CAM), Hulk (CAM), Pedro (FLA) e Wallace Yan (FLA)

Gol: Léo Ortiz (30’2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)