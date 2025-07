Botafogo não sustenta ótimo primeiro tempo e cede empate para o Corinthians no Nilton Santos

...

Publicado em 26/07/2025 às 20:24

Alterado em 27/07/2025 às 13:17

Depois de um primeiro tempo avassalador e animador, o Botafogo não conseguiu sustentar a atuação no segundo tempo e cedeu o empate para o Corinthians no fim, ficando no 1 a 1 no Nilton Santos neste sábado (26). O Glorioso, que começou com uma formação bastante diferente, passou o segundo jogo seguido em casa sem conseguir vencer e se manteve na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. E recebeu vaias ao apito final dos mais de 31 mil torcedores presentes.

O jogo

O Botafogo entrou em campo com muitas surpresas na escalação, mas o que foi visto no gramado foi um apavoro do Glorioso. A equipe de Davide Ancelotti começou a partida sufocando o Corinthians, que mal conseguia trocar dois passes. Parecia questão de tempo para o Fogão conseguir superar a defesa do time paulista, que poupou alguns titulares.

Aos 18 minutos, Newton recebeu de Álvaro Montoro e arriscou de fora da área, obrigando Hugo Souza a trabalhar. Seis minutos depois, saiu o (belo) gol botafoguense: Mateo Ponte tabelou com Joaquín Correa na direita e cruzou, Nathan Fernandes, no segundo pau, cabeceou para o meio da área e Arthur Cabral, também de cabeça, abriu o placar em 1 a 0.

Depois do gol, o Botafogo colocou um pouco o pé no freio, esperando mais o rival, mas seguiu controlando bem. Só que o Corinthians, na única jogada que conseguiu construir no primeiro tempo, teve a chance de empatar. Em velocidade, a bola veio da esquerda e Luiz Gustavo Bahia, de frente para o gol, chutou mal, com a bola pegando na zaga e saindo pela linha de fundo.

O Corinthians voltou do intervalo com quatro substituições, com Dorival Júnior lançando mão dos titulares. E o Botafogo tomou pressão, em alguns vacilos de John. Aos cinco minutos, Breno Bidon finalizou com perigo. Depois, aos 18, John deu no pé de Memphis Depay, mas o holandês desperdiçou o presente. Aos 29, Yuri Alberto recebeu enfiada de Raniele e avançou livre, mas finalizou para fora, perdendo uma ótima oportunidade de empatar. Ainda bem.

O jogo estava perigoso. E o Corinthians conseguiu igualar o marcador aos 39 minutos. Após bola alçada na área, o time paulista insistiu na jogada, que ficou viva, e Memphis Depay finalizou para as redes: 1 a 1. E não houve mais muito tempo para que o Botafogo conseguisse pressionar para tentar a vitória. Um resultado que deve apresentar lições.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 26/7/2025 – 18h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/SC)

Renda e público: R$ 1.807.000,00 / 27.087 pagantes / 31.402 presentes

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Mateo Ponte e Allan (BOT); João Pedro Tchoca, Angileri e Dorival Júnior (COR)

Cartões vermelhos: –

Gols: Arthur Cabral 24’/1ºT (1-0) e Memphis Depay 39’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho 31’/2ºT), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 31’/2ºT); Allan, Newton e Joaquín Correa (Savarino 18’/3ºT); Álvaro Montoro (Jordan Barrera 41’/2ºT) , Arthur Cabral e Nathan Fernandes (Santi Rodríguez 18’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho – Intervalo), Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles (Breno Bidon – Intervalo) e Luiz Gustavo Bahia (Memphis Depay – Intervalo); Carrillo, Talles Magno (Matheus Bidu 29’/2ºT) e Ángel Romero (Yuri Alberto – Intervalo) – Técnico: Dorival Júnior.