Fora de casa, Flamengo quebra tabu e vence o RB Bragantino de virada

Com gols no segundo tempo, Léo Pereira e Wesley balançaram as redes no triunfo por 2 a 1 pela 16ª rodada do Brasileirão

Publicado em 23/07/2025 às 23:55

Alterado em 24/07/2025 às 14:56

Vitória histórica! Atuando fora de casa na 16ª rodada do Brasileirão, o Flamengo mostrou grande poder de reação e venceu de virada o RB Bragantino por 2 a 1 nesta quarta-feira (23), no Estádio Cicero de Souza Marques. As emoções ficaram guardadas para a segunda etapa. Após levar um gol relâmpago aos oito segundos, a equipe rubro-negra foi pra cima e conseguiu chegar à vitória com gols de Léo Pereira e Wesley.

Com o resultado, o Mengão quebrou um tabu de 29 anos sem vencer o Bragantino em São Paulo. Na cola do líder e com um jogo a menos, o Mais Querido segue na segunda colocação com 33 pontos.

O jogo

A partida começou com o Bragantino ficando mais com a posse de bola, trocando passes desde a defesa até a intermediária para tentar chegar ao ataque. O Flamengo, por sua vez, buscava se adaptar ao jogo. Com uma marcação de linhas altas, o time paulista dificultava o toque de bola do Rubro-Negro.

Adotando a mesma postura, o Mais Querido subiu a marcação e criou a primeira chance aos 12’. Wesley roubou a bola no campo ofensivo e achou Jorginho, que tocou para Bruno Henrique arriscar o chute da entrada da área. Cleiton fez boa defesa e evitou o gol. No decorrer do jogo, o Flamengo foi ficando mais com a posse de bola e trocava passes próximo à área do Bragantino.

Nos minutos finais da primeira etapa, Jhon Jhon cobrou falta na entrada da área e mandou no ângulo. Rossi fez uma defesaça com a ponta dos dedos para evitar o gol dos donos da casa. As equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.

Na saída de bola no segundo tempo, o Bragantino abriu o placar. Jhon Jhon lançou para Lucas Barbosa, que saiu entre os defensores e entrou livre na área para vencer Rossi: 1 a 0. O Flamengo tentou responder rapidamente com Arrascaeta. Rossi lançou para Bruno Henrique, que recebeu na esquerda e tocou para o camisa 10. Ele conduziu até a entrada da área e bateu colocado, mas a bola foi pra fora.

Precisando buscar o empate, o time rubro-negro se mandou todo para o campo ofensivo e dominava a posse de bola tentando encontrar espaço para penetrar na defesa do Bragantino. Wallace Yan e Viña entraram em campo nos lugares de Luiz Araújo e Varela, respectivamente.

Aos 20’, o Mengão deixou tudo igual! Após cobrança de falta de Arrascaeta pela esquerda, Léo Pereira infiltrou como elemento surpresa entre a defesa e cabeceou firme para mandar no fundo das redes: 1 a 1.

Após igualar o marcador, a equipe rubro-negro seguiu se impondo em campo e dominando as ações ofensivas. Muito superior na partida, o Mengão chegou à virada aos 39’! Viña fez excelente jogada pela esquerda, avançou pelo meio e tocou para Wallace Yan. O atacante ameaçou chutar e mandou para Wesley bater cruzado no cantinho para fazer 2 a 1.

Nos minutos finais, o Flamengo conseguiu administrar o resultado e saiu de campo com uma vitória GIGANTESCA fora de casa. De quebra, o Rubro-Negro acabou com um tabu de 29 anos sem vencer o Bragantino dentro de seus domínios.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araujo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).

Técnico: Filipe Luís.

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos), Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Henri Mosquera (Vinicinho), Lucas Barbosa e Sasha (Isidro Pitta).

Técnico: Fernando Seabra.

Ficha técnica

RB Bragantino 1x2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 16ª Rodada

Local: Estádio Cicero de Souza Marques – Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 23/07/2025 às 21h30

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

Cartões amarelos: Jorginho (FLA), Evertton Araújo (FLA), Cleiton (RBB), Wesley (FLA) e Pedro (FLA)

Gols: Lucas Barbosa (0’2ºT), Léo Pereira (20’2ºT) e Wesley (39’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)