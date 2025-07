Cuiabano marca no fim, e Botafogo vence o lanterna Sport na Ilha do Retiro

...

Publicado em 20/07/2025 às 19:24

Alterado em 20/07/2025 às 21:32

Cuiabano comemora seu gol com Vitinho Foto: reprodução de vídeo

Ufa ufa! Com um gol de Cuiabano nos acréscimos, depois de muitas chances desperdiçadas, o Botafogo venceu o lanterninha Sport por 1 a 0 neste domingo (20), na Ilha do Retiro, e conquistou a primeira vitória sob o comando do técnico Davide Ancelotti, oficialmente falando.

O resultado fez o Glorioso ultrapassar o Bahia e assumir a quinta colocação, com 25 pontos, mantendo a distância em oito pontos para o líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais. O Botafogo segue no bolo, mas nitidamente ainda precisa de ajustes – principalmente de mais capricho no ataque.

O jogo

As melhores chances foram de fato do Botafogo. Aos 18, Montoro enfiou na esquerda, Joaquín Correa recebeu na área, limpou a marcação e chutou cruzado, para defesa de Gabriel Vasconcelos. Quatro minutos depois, Newton cruzou da direita, Montoro dominou no meio – ele poderia finalizar – e tocou para Arthur Cabral, impedido, marcar. Gol corretamente anulado.

O Sport só conseguia assustar nas bolas aéreas. Aos 27, após uma cobrança de escanteio, a bola ficou viva depois de rebater em Vitinho e o zagueiro Rafael Thyere, de meia

O Botafogo continuou tentando no segundo tempo, desperdiçando outras chances. Logo com quatro minutos, Artur jogou na área, Arthur Cabral deixou passar e Vitinho, livre, exagerou na força e isolou, desperdiçando uma ótima oportunidade. Aos 15, Newton arrancou da intermediária e arriscou um chute forte e rasteiro, com a bola saindo rente à trave, com perigo.

Depois disso, aos 25 minutos, Vitinho cruzou, a zaga do Sport afastou e Alex Telles, no rebote, cabeceou procurando o ângulo, e a bola passou de novo muito perto da trave. Na sequência, Santi Rodríguez, que tinha acabado de entrar, fez uma jogadaça pelo lado esquerdo e rolou para trás, Montoro finalizou e a bola explodiu na defesa.

O técnico Davide Ancelotti foi trocando peças, e nada da bola entrar. Aos 42, Santi Rodríguez fez mais uma boa jogada e chutou no cantinho, mas Gabriel Vasconcelos conseguiu espalmar. Quando tudo parecia difícil, brilhou a estrela de Cuiabano. Aos 45, ele recebeu de Nathan Fernandes na área, passou pela marcação e chutou cruzado, fazendo o gol da vitória alvinegra: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Ilha do Retiro

Data-Hora: 20/7/2025 – 17h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Renda e público: R$ 408.735,00 / 11.609 presentes

Cartões amarelos: Matheus Alexandre (SPT); Marlon Freitas e Álvaro Montoro (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Cuiabano 45’/2ºT (0-1)

SPORT: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon (Chico 20’/2ºT) e Igor Cariús (Kévyson 30’/2ºT); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Atencio 14’/2ºT); Chrystian Barletta (Matheusinho 14’/2ºT), Ignacio Ramírez e Derik Lacerda (Romarinho 30’/2ºT) – Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 27’/2ºT), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 37’/2ºT); Newton, Marlon Freitas e Álvaro Montoro (Rwan Cruz 37’/2ºT); Artur (Santi Rodríguez 27’/2ºT), Arthur Cabral e Joaquín Correa (Nathan Fernandes 16’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.