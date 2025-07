Na estreia de Davide Ancelotti, Botafogo vence o Vasco na volta do Brasileirão

Publicado em 12/07/2025 às 21:03

Alterado em 12/07/2025 às 21:59

Na estreia não oficial do novo técnico Davide Ancelotti, o Botafogo jogou muito bem, bateu o Vasco por 2 a 0 neste sábado (12), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e voltou ao Campeonato Brasileiro com vitória. O Glorioso subiu para a quinta colocação, com 21 pontos, na abertura da 13ª rodada.

Davide ficou no banco de reservas mesmo sem ter conseguido a regularização na CBF. O italiano assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros e orientou o time junto com o auxiliar da comissão fixa Cláudio Caçapa. Outros pontos positivos também foram os reforços que chegaram para o Mundial, como Montoro, Kaio Pantaleão e Arthur Cabral, autor do primeiro gol.

O jogo

O Botafogo entrou em campo com uma formação ofensiva. Começou dando alguns espaços aproveitados pelo Vasco, em jogadas estocadas em velocidade, mas John se saiu bem quando exigido, apesar do péssimo estado do gramado do Mané Garrincha, cheio de areia. Só que as principais chances no primeiro tempo foram do Glorioso.

Aos 17 minutos, Marlon Freitas deu ótimo lançamento, Vitinho rolou para trás e Arthur Cabral finalizou, a bola amorteceu em Lucas Freitas e Léo Jardim espalmou por cima, fazendo grande defesa. Aos 33, o Botafogo deveria ter tido um pênalti a seu favor, mas o árbitro Anderson Daronco, vendo no VAR, apontou falta antes de Artur em Nuno Moreira, que nem existiu – ambos também nem estavam envolvidos no lance.

No começo do segundo tempo, o Botafogo conseguiu abrir o placar, numa jogada que contou com os reforços que chegaram para o Super Mundial. Kaio Pantaleão iniciou, Artur virou para Álvaro Montoro, que invadiu a área e finalizou, a bola desviou, Léo Jardim espalmou e Arthur Cabral, mostrando oportunismo, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra: 1 a 0.

Com a vantagem, o Botafogo controlou muito bem a partida, mantendo a posse de bola e armado para contra-atacar. Aos 13, Vitinho desperdiçou uma ótima chance, de cabeça, após cruzamento de Alex Telles. O segundo gol veio aos 33, e foi um golaço: Nathan Fernandes tabelou com Artur e iniciou contra-ataque, Montoro temporizou, inverteu com um lindo passe, Marlon Freitas tocou com classe no meio e Nathan Fernandes concluiu: 2 a 0.

Estava desenhada a vitória do Glorioso, para festa da torcida que compareceu em bom número ao Mané Garrincha, como sempre. Joaquín Correa ainda quase fez o terceiro depois, em mais um contra-ataque, mas Léo Jardim espalmou bem. Um ótimo resultado e um ótimo sinal do que pode ser o Botafogo de Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Mané Garrincha

Data-Hora: 12/7/2025 – 18h30

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: 31.468 presentes

Cartões amarelos: Lucas Freitas e Garré (VAS); Alexander Barboza, Álvaro Montoro (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Arthur Cabral 2’/2ºT (0-1) e Nathan Fernandes 33’/2ºT (0-2)