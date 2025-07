Flamengo vence São Paulo e segue na liderança do Brasileirão

Luiz Araújo, com um belo chute no ângulo, e Wallace Yan, nos acréscimos, decretaram o triunfo rubro-negro por 2 a 0, no Maracanã

Publicado em 12/07/2025 às 18:45

Alterado em 12/07/2025 às 21:33

Por Rômulo Paranhos - No retorno do Brasileirão, o Mengão segue líder! Na tarde deste sábado (12), o Flamengo reencontrou a Nação Rubro-Negra no Maracanã, teve mais uma ótima atuação e venceu o São Paulo por 2 a 0, pela 13ª rodada da competição nacional. Na segunda etapa, Luiz Araújo, que acertou um lindo chute da entrada da área, e Wallace Yan, nos acréscimos, marcaram os gols da vitória ao Mais Querido. Com mais um triunfo, o Rubro-Negro segue na ponta do campeonato com 27 pontos conquistados.

O jogo

O Flamengo começou a partida impondo seu ritmo e controlando a posse de bola no campo ofensivo. Na primeira boa chegada ao ataque, Arrascaeta recebeu cruzamento na área e cabeceou sem força. Rafael fez a defesa. Com total domínio da posse de bola, a equipe rubro-negra trocava passes para tentar abrir espaço na defesa do São Paulo.

Aos 20’, Léo Ortiz recebeu na intermediária e soltou a bomba. Rafael desviou com a ponta dos dedos, a bola carimbou a trave e voltou nas costas do goleiro. Alan Franco apareceu na hora para ficar com a bola e afastar o perigo. Por muito pouco não saiu o primeiro gol rubro-negro.

No decorrer da primeira etapa, o Flamengo seguiu em cima pressionando o São Paulo com linhas altas para forçar o erro do time paulista. Aos 42’, Léo Ortiz recebeu novamente na entrada da área e bateu colocado no cantinho. Rafael se esticou todo para evitar o gol.

Já nos acréscimos, Wesley recebeu em velocidade pela direita, fez o corte na marcação e bateu de canhota. Mais uma vez, Rafael pulou no canto direito para fazer uma defesaça. No último minuto, Plata perdeu uma chance incrível de abrir o placar. Bruno Henrique arrancou pela esquerda e cruzou na área para o equatoriano emendar de primeira. A bola foi rente à trave direita do goleiro e arrancou o "uh" da torcida. Só deu Mengão na etapa inicial, mas faltou balançar as redes.

Na volta para o segundo tempo, logo no início, Ayrton Lucas e Enzo Díaz tiveram um choque horrível de canela com canela. O lateral rubro-negro precisou ser substituído, e Varela entrou em seu lugar. Vale lembrar que, no começo da partida, Alex Sandro também saiu de campo por lesão.

Blitz rubro-negra na área do São Paulo aos onze minutos. Arrascaeta cobrou escanteio na cabeça de Léo Pereira e o goleiro fez outra grande defesa. Quatro minutos depois, de tanto insistir, o Mengão abriu o placar com um golaço! Luiz Araújo recebeu na ponta direita da grande área e bateu colocado no ângulo, com enorme categoria e sem chance para Rafael. Delírio da Nação Rubro-Negra, que fez a festa no Maraca: 1 a 0.

No decorrer do jogo, o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo e passou a descer para o ataque só na boa. O São Paulo, por sua vez, tentava chegar na área rubro-negra, mas sofria muito na hora de criar as jogadas.

Na reta final, o Mais Querido ficou valorizando a posse de bola no ataque e acabou sendo contemplado com o segundo gol no último minuto dos acréscimos. Plata abriu para Luiz Araújo na direita, ele driblou o marcador e bateu rasteiro. Rafael espalmou para frente nos pés do iluminado Wallace Yan, que encheu o pé e estufou as redes para sacramentar a vitória do Mengão por 2 a 0.

Com o resultado, o Fla segue na liderança do Brasileiro com 27 pontos e um jogo a menos. Na próxima rodada, a equipe de Filipe Luís encara o Santos fora de casa.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho (De La Cruz), Allan e Arrascaeta (Wallace Yan); Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Everton Cebolinha).

Técnico: Filipe Luís.

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio (Ferreira), Pablo Maia (Bobadilla), Oscar e Enzo Díaz; André Silva (Ryan Francisco).

Técnico: Hernán Crespo.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 São Paulo – Campeonato Brasileiro | 13ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 12/07/2025 às 16h30

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

Cartões amarelos: Sabino (SÃO), Alan Franco (SÃO) e Wallace Yan (FLA)

Gols: Luiz Araújo (15’2ºT) e Wallace Yan (50’2ºT).

(com Assessoria de Comuninação do Flamengo)