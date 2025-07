Fluminense encerra participação histórica entre os quatro melhores da Copa do Mundo de Clubes FIFA

Tricolor foi o único não-europeu nas semifinais que reuniram três dos últimos quatro campeões da Champions League

Publicado em 08/07/2025 às 18:00

Alterado em 08/07/2025 às 19:47

Chegou ao fim nesta terça-feira (8) a histórica participação do Fluminense na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. O Tricolor foi valente, buscou a classificação até o fim, mas acabou superado por 2 a 0 pelo Chelsea, da Inglaterra, na semifinal disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho fez grande campanha e foi a única fora da Europa a disputar as semifinais, em que estiveram três dos últimos quatro clubes a conquistar a Liga dos Campeões. Ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo, o Fluminense fez jogos históricos: empatou na fase de grupos com o Borussia Dortmund (Alemanha) e eliminou a Inter de Milão (Itália) nas oitavas e o Al-Hilal (Arábia Saudita) nas quartas.

Agora, o Tricolor retorna ao Brasil para a sequência da temporada. O time ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana e da Copa do Brasil.



PRIMEIRO TEMPO

Sob forte calor em Nova York, os primeiros minutos da partida foram de estudo entre as equipes, que buscavam espaços para construir as jogadas. Apesar do equilíbrio inicial, o Chelsea abriu o placar em lance de contra-ataque, aos 17 minutos, com João Pedro. O Fluminense não se intimidou e seguiu buscando o campo de ataque. Foi assim que quase chegou ao empate aos 26, quando Hércules tabelou com Cano, invadiu a área e tirou do goleiro com um toque sutil, mas viu Cucurella evitar o gol ao cortar em cima da linha.

O Fluminense aumentou o volume de jogo após a marca dos 30 minutos, povoando mais o campo de ataque. Aos 34, o árbitro assinalou pênalti para o Tricolor após Renê cobrar falta na área e a bola bater na mão de Chalobah. Após checagem no VAR, porém, a arbitragem voltou atrás na marcação. Depois disso, Hércules teve outra oportunidade aos 44, quando recebeu na área, dominou e armou o chute, mas foi desarmado pela zaga.



SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou do intervalo imprimindo ainda mais intensidade, com ocupação de espaços no campo ofensivo. A primeira chance na segunda etapa surgiu aos 9 minutos, quando Everaldo recebeu de Arias, levou até a área e finalizou, para defesa do goleiro. Logo na sequência, porém, em novo contra-ataque, João Pedro fez o segundo gol do adversário. Após mudanças na equipe, o Fluminense voltou a ter chances e, aos 25, Lima arriscou de fora da área, por cima do gol.

Aos 39, Soteldo cruzou na área e Thiago Silva cabeceou, mas a bola desviou em Ignácio e o árbitro marcou falta. Nos acréscimos, Canobbio aproveitou sobra para finalizar de longe, para mais uma defesa do goleiro. No minuto seguinte, Soteldo cruzou para Keno, que mandou de cabeça pela linha de fundo. No último minuto, Everaldo tentou de voleio, por cima do travessão. O Fluminense lutou até o apito final, mas não conseguiu buscar o empate.



FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo de Clubes FIFA - Semifinal

08/07/2025, 16h, Met Life Stadium

Fluminense (0)

Fábio; Thiago Silva, Ignácio e Thiago Santos (Keno); Guga, Bernal (Lima), Hércules (Canobbio), Nonato (Soteldo) e Renê; Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Chelsea (2)

Robert Sanchez; Gusto (James), Chalobah, Adarabioyo; Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez (Dewsburry-Hall) e Palmer; Pedro Neto (Madueke), João Pedro (Jackson) e Nkunku (Andrey Santos). Técnico: Enzo Maresca.



Gols: João Pedro (17' 1T) (10' 2T) (CHE)

Cartões amarelos: Nonato e Soteldo (FLU); Robert Sanchez (CHE)

Arbitragem: François Letexier, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)