Botafogo oficializa contratação de Davide Ancelotti como novo técnico

Publicado em 08/07/2025 às 17:56

Alterado em 08/07/2025 às 19:24

O italiano Davide Ancelotti, de 35 anos, é o novo treinador do time masculino de futebol do Botafogo. O clube oficializou na tarde desta terça-feira (8) a contratação até o final de 2026 do filho e auxiliar técnico de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira.

Davide Ancelotti assume o comando do time carioca no lugar do treinador português Renato Paiva, demitido na última semana após a eliminação nas oitavas de final do no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, com derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

O Botafogo será o primeiro time de Davide como técnico principal. As últimas experiências dele foi como auxiliar técnico na seleção brasileira e também em clubes europeus. Davide começou sua trajetória profissional em 2012, como preparador físico, atuando junto com o pai no Paris Saint-Germain (PSG) e depois no Real Madrid. Em 2016, já como auxiliar técnico, Davide acompanhou Carlo Ancelotti no Bayern de Munique. Depois também seguiu como auxilar técnico nas passagens de Carlo Ancelotti pelo Napoli, Everton e Real Madrid.

BEM-VINDO, ANCELOTTI! ????????????



Davide Ancelotti é o novo treinador do Botafogo. Italiano assinou contrato com o Glorioso até o final de 2026! ????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/aeCg8EfJk4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 8, 2025

Após deixar o Real Madrid junto com o pai, Davide chegou a participar de negociações para assumir o comando técnico do Rangers (Escócia), mas não houve acordo.

O novo treinador do Botafogo chega ao clube com dois assistentes: o espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Também fará parte da comissão técnica o preparador físico italiano Luca Guerra.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que Davide Ancelotti foi liberado das funções como auxiliar do pai na seleção. Segundo a entidade, houve comum acordo para que Davide seja "convocado pontualmente" na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

"A CBF acredita que esta experiência à frente de um clube do país, especialmente em se tratando do atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores, contribuirá significativamente para o desenvolvimento profissional de Davide, permitindo uma imersão valiosa no cotidiano do futebol nacional", disse um trecho do comunicado. (com Agência Brasil)