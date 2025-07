Fluminense vence o Al-Hilal, time mais rico do planeta, e se classifica para a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na próxima terça-feira (8) para enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea

04/07/2025

Alterado em 04/07/2025 às 18:36

.

O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes FIFA! Em uma tarde para a história nesta sexta-feira (4), o Tricolor venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1, pelas quartas de final da competição, no Camping World Stadium, em Orlando, e carimbou a classificação para a próxima fase. Martinelli e Hércules fizeram os gols da vitória do Time de Guerreiros nos Estados Unidos.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na próxima terça-feira (8) para enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, da Inglaterra. A partida que vale uma vaga na grande final da competição será às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

PRIMEIRO TEMPO

Como já era de se imaginar em um jogo tão importante, o início de partida foi truncado, com muita disputa física, estudo de ambos os lados e trocas de posse de bola. Com domínio das ações, o Fluminense tentou furar a marcação adversária com aproximação e passes rápidos. A primeira chegada do Tricolor ao ataque surgiu aos 17 minutos, quando Nonato recebeu lançamento de Jhon Arias e finalizou para fora, pressionado pelo defensor.

A partir dos 30 minutos, o Tricolor passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 38, Freytes chutou cruzado e a bola passou perto da trave. No lance seguinte, Fuentes recebeu cruzamento e achou Martinelli, que cortou a marcação e finalizou no ângulo para abrir o placar para o Fluminense.

SEGUNDO TEMPO

Depois do adversário empatar a partida aos cinco minutos da etapa final, o jogo ficou aberto. O Tricolor teve grande chance de marcar aos oito, quando Cano aproveitou erro da defesa adversária, disparou em direção a área e tentou driblar o goleiro, que se recuperou no lance e ficou com a bola.

Em um momento em que as duas equipes tinham chances no ataque, o Tricolor fez o segundo. Aos 24 minutos, Hércules roubou a bola, tentou o chute de fora da área e a zaga interceptou. Na sequência, Samuel Xavier ajeitou de cabeça, Hércules invadiu a área e tirou do goleiro para marcar o gol da classificação do Fluminense para a semifinal.

O Tricolor continuou criando chances de matar a partida. Aos 33 minutos, Arias fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Samuel Xavier, que chutou de primeira para defesa do goleiro. Na sequência, Arias cobrou escanteio e Everaldo chutou para fora. No restante do jogo, os adversários foram para cima, mas o sistema defensivo do Fluminense segurou o resultado.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo de Clubes FIFA - Quartas de Final

04/07/2025, 16h (de Brasília), Camping World Stadium

Fluminense (2)

Fábio; Thiago Silva, Ignácio e Freytes; Samuel Xavier (Guga), Facundo Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima) e Gabriel Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Al-Hilal (1)

Bono; João Cancelo (Hamad), Koulibaly, Al-Harbi (Albulayhi) e Renan Lodi; Rúben Neves, Al-Dawsari (Kaio Cesar) e Milinkovic-Savic; Malcom (Hamad), Kanno (Hamdallah) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Gols: Martinelli (39’ 1T), Hércules (24’ 2T) (FLU), Marcos Leonardo (5’ 2T) (HIL)

Cartões amarelos: Freytes, Martinelli, Thiago Silva (FLU); Milinkovic-Savic, Renan Lodi, Rúben Neves, Koulibaly (HIL)

Arbitragem: Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan de Vries.

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)