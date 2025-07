Futebol mundial abalado com a morte do atacante da seleção portuguesa Diogo Jota e irmão em acidente na Espanha

...

Um trágico acidente de carro no norte da Espanha vitimou na madrugada desta quinta-feira (3) o atacante Diogo Jota, de 28 anos - titular da seleção portuguesa e jogador do Liverpool - e seu irmão André Silva, de 25, atleta Penafiel (segunda divisão portuguesa). O desastre ocorreu na rodovia federal da Espanha (A-52), próximo à cidade de Zamorra. Segundo informações preliminares da polícia (Guarda Civil da Espanha) ), há evidências de que o jogador perdeu o controle do veículo (um modelo Lamborghini) devido ao estouro de um pneu, no momento em que fazia uma ultrapassagem.

O carro saiu da pista e pegou fogo logo em seguida. Os dois atletas morreram no local. Os corpos foram levados para uma unidade forense na cidade de Zamora, onde passarão por autópsia.

Diogo Jota havia oficializado, no final de junho o casamento com sua companheira de 10 anos, com quem teve três filhos, o último deles é ainda um bebê. Junto com o Liverpool, o atacante foi campeão da Premier League (Campeonato Inglês) na última temporada. Antes, atuando pelo time Merseyside, Jota já conquistara FA Cup e a League Cup.

A morte inesperada dos irmãos desencadeou uma enxurrada de mensagens consternadas de clubes, jogadores e federações de futebol ao redor do mundo. A primeira delas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Atuando por Portugal, Rodrigo Jota marcou 49 gols e foi campeão duas vezes da Liga das Nações da Uefa, a última delas encerrada no início do mês passado, quando os lusitanos derrotaram os espanhóis nos pênaltis.

O craque português Cristiano Ronaldo também recorreu às redes sociais para expressar o luto.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", lamentou CR7.

O Liverpool, clube defendido por Jota por quase cinco anos, também manifestou pesar em publicação na rede social X. Jota anotou 65 gols em 182 partidas pelos Reds

"O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota", afirmou os Reds.

O clube do Porto, cidade onde Jota nasceu, lamentou a morte trágica do atleta, que defendeu o time em 2016. Jota começou a carreira profissional em 2014 no time Paços de Ferreira. Em 2017, o atacante português trocou a "Terrinha" pelo Reino Unido, ao ser transferido para o Wolverhampton Wanderers.

Os clubes brasileiros também se valeram das redes sociais para prestar homenagem ao atacante português, entre eles Corinthians, Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro.

