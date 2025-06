Flamengo perde para o Bayern de Munique e encerra a participação na Copa do Mundo de Clubes

Gerson e Jorginho, de pênalti, marcaram para o Rubro-Negro na derrota por 4 a 2, em Miami

Publicado em 29/06/2025 às 19:28

Alterado em 29/06/2025 às 20:47

Por Rômulo Paranhos - Pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo acabou perdendo para o Bayern de Munique por 4 a 2 na tarde deste domingo (29), em Miami. Gerson e Jorginho, de pênalti, marcaram os gols rubro-negros. Com a derrota, o Mais Querido encerrou sua participação no Mundial.

O Rubro-Negro tentou encarar a equipe alemã de igual para igual, mas acabou cometendo erros individuais que custaram a derrota. Agora, a equipe de Filipe Luís retorna ao Brasil para dar sequência nas disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

O jogo

A partida começou com o Bayern pressionando e abrindo o marcador logo aos cinco minutos. Kimmich cobrou escanteio fechado e Erick Pulgar desviou contra o próprio gol para fazer 1 a 0. Três minutos depois, o Bayern ampliou a vantagem com Harry Kane, que aproveitou o erro na saída de bola do Flamengo e chutou de fora da área no canto direito de Rossi: 2 a 0.

O Rubro-Negro tentou responder aos 14’. Wesley cruzou, Arrascaeta tocou na segunda trave e Luiz Araújo bateu de primeira para grande defesa de Neuer. Aos poucos, o Flamengo foi ficando mais com a posse de bola e tentava chegar ao ataque. Melhor no momento, o Mengão descontou aos 32’. Luiz Araújo cruzou na área, Arrascaeta ajeitou pra trás e Gerson soltou a bomba de primeira para estufar as redes: 2 a 1.

O Bayern marcou o terceiro aos 41’. Luiz Araújo desarmou Laimer na área e deu um chutão pra frente. A bola sobrou para Goretzka, que bateu de fora da área e ampliou a vantagem para os alemães: 3 a 1.

Nos minutos finais, Pulgar sentiu uma pancada e saiu para a entrada de Allan. A primeira etapa terminou com o Fla em desvantagem.

Na volta do intervalo, o Flamengo buscava manter a posse de bola no campo ofensivo para tentar as jogadas de penetração. Aos sete minutos, o time rubro-negro teve um pênalti ao seu favor. Olise tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Jorginho, com enorme categoria, só deslocou Neuer para marcar o segundo: 3 a 2. Foi o primeiro gol do volante com o Manto Sagrado.

Após o segundo gol rubro-negro, Filipe Luís tirou Arrascaeta e colocou Bruno Henrique para colocar mais velocidade ao ataque. Aos 27’, o Bayern marcou o quarto em novo erro na saída de bola. Luiz Araújo tentou driblar na intermediária, foi desarmado por Laimer, que tocou para Kimmich. Ele achou bom passe para Kane bater no canto esquerdo de Rossi: 4 a 2.

Na reta final, o Fla se mandou para o ataque, mas não conseguiu marcar. Fim de jogo com derrota em Miami. Com o resultado, o Rubro-Negro se despediu da Copa do Mundo de Clubes.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan), Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Gerson (Wallace Yan), Luiz Araújo e Plata.

Técnico: Filipe Luís.

Bayern de Munique

Neuer; Laimer (Boey), Upamecano, Tah e Stanisic; Goretzka (Pavlovic), Kimmich e Olise; Coman (Sané), Gnabry (Musiala) e Harry Kane (Thomas Müller).

Técnico: Kompany.

Ficha técnica

Flamengo 2x4 Bayern de Munique – Copa do Mundo de Clubes | Oitavas de Final

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Data e horário: 29/06/2025 às 17h (de Brasília)

Arbitragem: Michael Oliver (ING), Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Tah (BAY), Plata (FLA), Wesley (FLA), Kimmich (BAY), Harry Kane (BAY), Musiala (BAY) e Laimer (BAY)

Gols: Erick Pulgar (5’1ºT), Harry Kane (8’1ºT e 27’2ºT), Gerson (32’1ºT) e Jorginho (7’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)