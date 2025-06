Botafogo perde para o Palmeiras na prorrogação e dá adeus à Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 28/06/2025 às 15:47

Alterado em 28/06/2025 às 18:10

Depois de uma campanha histórica na fase de grupos, o Botafogo não fez um bom jogo, acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na prorrogação neste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e deu adeus à Copa do Mundo de Clubes na fase de oitavas da final. O Alvinegro agora foca na sequência da temporada 2025, com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

O jogo

Renato Paiva optou por manter o esquema com três volantes, com Danilo Barbosa substituindo Gregore. Assim, o Botafogo começou o jogo se defendendo, enquanto o Palmeiras teve mais a bola e tomou a iniciativa. Porém, foram pouquíssimos lances de perigo. No primeiro deles, aos 9 minutos, Piquerez cruzou rasteiro do lado esquerdo e Alexander Barboza desviou, chegando junto com Vitor Roque.

Depois da parada para hidratação, o Botafogo melhorou. Passou a ter mais a posse de bola e se ajustou, ocupando mais o campo de ataque nos minutos finais. Mas, no finalzinho, o Palmeiras assustou: Richard Ríos soltou uma bomba da entrada da área e a bola saiu por cima, muito perto do travessão, quando o Glorioso estava melhor na partida. E o primeiro tempo terminou sem gols e sem muitas emoções.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Palmeiras em cima, e o Botafogo demorou a entrar no jogo de novo. Logo no primeiro minuto, Barboza saiu jogando errado, Estêvão recebeu de Allan e chutou no canto, e John espalmou. Depois, aos quatro, John voltou a fazer uma grande defesa, mas o lance já havia sido paralisado por conta de uma posição irregular de Estêvão.

Com forte calor, os times foram fazendo as substituições, mas o Botafogo de fato não conseguia produzir ofensivamente. O Palmeiras continuou melhor, e aos 27 minutos voltou a chegar com perigo: Piquerez cruzou, Maurício cabeceou raspando e John fez grande defesa por cima. O jogo foi meio que se arrastando até o fim dos 90 minutos regulamentares. Teríamos prorrogação.

O Palmeiras continuou melhor na prorrogação. Com seis minutos, John trabalhou de novo, em chute de fora da área de Richard Ríos. A equipe paulista, de tanto ter a bola, conseguiu o gol aos nove minutos. Paulinho recebeu a bola no lado direito, foi avançando, avançando, sem marcação, limpou Marlon Freitas e chutou rasteiro, a bola teve um leve desvio em Barboza e entrou no cantinho: 1 a 0.

Depois de quase 105 minutos, no segundo tempo da prorrogação, o Botafogo enfim pressionou, até porque não restava outra opção. Joaquín Correa fez uma grande jogada aos três minutos, mas ninguém conseguiu finalizar. Dois minutos depois, Artur chutou de fora, com perigo, à direita do gol. Aos nove, Montoro descolou linda virada e Vitinho desperdiçou uma chance de ouro para empatar. Logo depois, o Palmeiras ficou com um a menos, com Gustavo Gómez expulso. A pressão alvinegra foi total, até o fim, mas o time verde conseguiu sustentar o placar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO

Estádio: Lincoln Financial Field

Data-Hora: 28/6/2025 – 13h (de Brasília)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Público: 33.657 torcedores

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Piquerez, Estêvão, Aníbal Moreno e Weverton (PAL); Alexander Barboza, Alex Telles, Artur, Newton, Marçal e Álvaro Montoro (BOT)

Cartões vermelhos: Gustavo Gómez 10’/2ºP (PAL)

Gols: Paulinho 9’/1ºP (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno 0’/1ºP), Richard Ríos e Mauricio (Facundo Torres 39’/2ºT); Allan (Mayke 25’/2ºT), Vitor Roque (Paulinho 18’/2ºT, depois Micael 13’/1ºP) e Estêvão (Luighi 18’/2ºT) – Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair (Kaio Pantaleão 38’/2ºT), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 20’/2ºT); Danilo Barbosa (Newton 38’/2ºT), Marlon Freitas (Arthur Cabral 12’/1ºP) e Allan (Álvaro Montoro 20’/2ºT); Artur, Igor Jesus e Savarino (Joaquín Correa 25’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.