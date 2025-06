Após se destacar na Série B, bisneto de Mussolini volta à Lazio

Equipe da capital ativou cláusula no contrato do jovem lateral

Publicado em 26/06/2025 às 07:51

Alterado em 26/06/2025 às 07:51

Após uma boa temporada na Juve Stabia, o lateral-direito Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador Benito Mussolini (1883-1945), voltou para a Lazio após o clube da capital italiana ativar uma cláusula no contrato do jovem jogador.

De acordo com a equipe de Castellammare di Stabia, que lutou pelo acesso à Série A na edição passada da Série B, a Lazio exerceu uma opção existente no vínculo de empréstimo de Mussolini, permitindo que o atleta retornasse aos biancocelesti.

"O clube gialloblù agradece a Romano pelo profissionalismo, entrega e apego à camisa demonstrados ao longo da temporada", escreveu o time.

O parente do líder fascista disputou 33 jogos na segunda divisão italiana, tendo marcado um gol e concedido três assistências. O time campano encerrou o campeonato em quinto lugar e foi eliminado nas semifinais dos playoffs de acesso.

O lateral virou notícia no mundo inteiro após ter marcado seu primeiro gol como profissional, anotado na vitória da Juve Stabia sobre o Cesena por 1 a 0. Na oportunidade, os torcedores gritaram o sobrenome de Mussolini e realizaram saudações fascistas. (com Ansa)