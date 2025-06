Fluminense empata com o Mamelodi Sundowns e avança às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes FIFA

Tricolor se classificou na segunda posição do Grupo F e enfrentará o primeiro colocado do Grupo E, na segunda-feira (30/06), às 16h

Publicado em 25/06/2025 às 19:33

Alterado em 25/06/2025 às 19:33

Fluminense empatou com o Mamelodi Sundowns em 0 a 0, nesta quarta-feira (25/06), em Miami, no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes FIFA. Com o resultado, o Tricolor chegou aos cinco pontos e assegurou a segunda colocação do Grupo F.

Buscando a vaga nas quartas, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo para enfrentar o primeiro colocado do Grupo E, na próxima segunda-feira (30/06), às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense apostou na troca rápida de passes para chegar no campo de ataque e ameaçou o adversário pela primeira vez aos 22 minutos, com falta sofrida por Arias próximo à área. Renê cruzou e Freytes finalizou de cabeça, para defesa do goleiro. Aos 26, Arias cobrou escanteio e Ignácio apareceu para cabecear, mas a bola foi para fora.

O Tricolor voltou a levar perigo aos 37, quando Martinelli fez bom passe para Arias na direita. O colombiano dominou e chutou cruzado para o gol. Cano ainda se esticou de carrinho, mas não chegou a tempo e a bola passou rente à trave. No minuto seguinte, Nonato lançou para atacante argentino, mas o goleiro adversário se antecipou e ficou com a bola. Aos 40, Arias cobrou falta na área e a defesa afastou. No rebote, Nonato finalizou forte, à direita do gol.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense teve a primeira chance na segunda etapa aos 12 minutos, quando Arias desceu pelo lado direito e cruzou para Cano, que chutou de primeira, na trave. Aos 27, Arias recebeu na entrada da área, invadiu e tentou o chute, mas foi travado pela defesa. No minuto seguinte, Bernal finalizou de longe para fora. O Fluminense pressionou até o apito final e ficou no empate sem gols que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes FIFA.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo de Clubes FIFA - 3ª rodada

25/06/2025, 16h, Hard Rock Stadium

Fluminense (0)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal Hércules (Bernal), Martinelli (Lima) e Nonato (Thiago Santos); Arias, Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Mamelodi Sundowns (0)

Williams; Mudau, Cupido (Lebusa), Kekano e Lunga; Mokoena (Adams), Lucas Ribeiro (Shalulile), Zwane (Lethlaku), Allende e Matthews (Arthur Sales); Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Cartões amarelos: Mokoena e Lethlaku (MSU); Jhon Arias, Bernal e Renê (FLU)

Arbitragem: Anthony Taylor, auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn.(com Ascom do Flu)