Em batalha épica, Botafogo manda Atlético de Madrid para casa e vai às oitavas da Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 23/06/2025 às 18:01

Alterado em 23/06/2025 às 20:32

O próximo jogo do Botafogo será no sábado (28) Foto: Vitor Silva/Botafogo

Numa batalha épica, o Botafogo fez um grande jogo, sofreu um gol de Griezmann no fim, perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0 na quente tarde desta segunda-feira (23) no Rose Bowl, em Los Angeles, e conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, mandando os espanhóis de volta para casa.

O Glorioso terminou com os mesmos seis pontos de PSG e do próprio Atlético de Madrid, mas ficou na segunda posição por conta do saldo de gols entre eles, como manda o regulamento. O Fogão agora vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo A, que será definido logo mais à noite. A partida pelas oitavas acontecerá apenas no próximo sábado (28), às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O jogo

Mesmo entrando em campo com a vantagem de poder perder por até dois gols para se classificar, o Botafogo começou o jogo controlando as ações e fazendo uma grande partida. Teve a bola do primeiro tempo aos 9 minutos: Gregore puxou o contra-ataque, Igor Jesus enfiou e Savarino avançou livre, chutou, mas Oblak saiu bem e espalmou, fechando bem o espaço para o venezuelano, que deveria ter marcado.

O Atlético de Madrid voltou do intervalo com Griezmann no lugar de Gallagher, com a intenção de pressionar ainda mais o Botafogo. A equipe espanhola de fato veio disposto a atacar mais, mas o Glorioso continuava se defendendo muito bem. A primeira chegada com relativo perigo foi aos 15 minutos, com Llorente cruzando da direita e Sørloth cabeceando para fora.

O Botafogo também fez mudanças, até para renovar o fôlego no forte calor do sol de meio-dia de Los Angeles. E quase abriu o placar aos 21 minutos: Cuiabano desceu pelo lado esquerdo e cruzou, Igor Jesus se antecipou à marcação e finalizou bem demais, para grandíssima defesa de Oblak.

O relógio foi andando, e o jogo ficando cada vez mais físico e brigado. Quase uma batalha de sobrevivência. Mas o Botafogo continuou conseguindo se defender muito bem, sem sofrer muito, e ainda conseguindo alguns contra-ataques. Num deles, Montoro finalizou desviado para fora. Mas a pressão foi crescendo. Griezmann, de letra, quase marcou aos 37. O francês depois conseguiu enfim o gol: 1 a 0. Mas parou aí.

Próximo jogo do Botafogo

Classificado como segundo colocado do Grupo B, o Botafogo vai enfrentar o líder do Grupo A, que terá sua definição ainda nesta segunda a partir das 22h. A partida pelas oitavas de final acontecerá apenas no próximo sábado (28/6), às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID 1 X 0 BOTAFOGO

Estádio: Rose Bowl

Data-Hora: 23/6/2025 – 16h (de Brasília)

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

Público: 22.992 torcedores

Cartões amarelos: Gregore (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Griezmann 41’/2ºT (1-0)